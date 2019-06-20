В Ломабардии запретят кормить туристов едой из других регионов

Областной совет Ломбардии внес поправку в региональный закон, согласно которой фермерские хозяйства, работающие в секторе агротуризма, будут обязаны кормить туристов преимущественно локальными продуктами.

Решение расставить жесткие приоритеты принадлежит самой влиятельной на территории Италии партия "Лига", главным лозунгом которой является "Сначала итальянцы".

"Лига" смогла без особого труда протолкнуть эту спорную на первый взгляд инициативу, подав ее под довольно убедительным "соусом".

"Мы действуем, руководствуюсь простой логикой - в агротуристических структурах Ломбардии должны быть представлены продукты питания, произведенные на территории Ломбардии. Местные фермы-отели должны стать послами нашей области не только в Италии, но и по всему миру. Кроме того, путем увеличения доли локальных продуктов, мы автоматически избавимся от жуликов, которые прячутся под видом фермеров", - подчеркнул один из авторов поправки, асессор по сельскому хозяйству области Ломбардия Фабио Ролфи, выразивший надежду, что их примеру в скором времени последуют и другие регионы Италии.

Согласно нововведению, впредь 80 процентов блюд, подаваемых в 1700 местных фермах-отелях, должны быть приготовлены исключительно из продуктов, выращенных на территории Ломбардии. При этом 20 процентов еды все-таки будет позволено закупать извне. Однако это послабление не коснется таких стратегических для области продуктов питания, как рыба и вино. Они, по задумке "лигистов", на все сто процентов должны быть локальными.

По мнению регионального советника Джованни Маланкини, тот факт, что четыре из пяти блюд, подаваемых в этих структурах, будут приготовлены из локальных продуктов, поможет "убить сразу несколько зайцев": позволит улучить качество, станет отличной "витриной" для производителей, а также поможет продвинуть марку "Made in Lombardia" далеко за пределами Италии, учитывая, что область посещают ежегодно более 8 миллионов туристов.

Интересно, что обновленный закон не вызвал практически никакой негативной реакции, в том числе со стороны оппозиции, которая, как правило, не упускает возможности при каждом удобном случае обвинить "Лигу" в чрезмерно националистическом подходе. Во время голосования по поправке, партии, находящиеся по ту сторону баррикад, не стали критиковать "лигистов" за вмешательство в частный бизнес, а просто предпочли воздержаться. Продукты питания смогли примирить всех, поскольку поддержание в тонусе сельскохозяйственного сектора, который сильно пострадал, прежде всего, из-за так называемой "санкционной войны" (согласно данным ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, потери сельскохозяйственного экспорта Италии от российского эмбарго превысили миллиард евро), для находящейся в рецессии итальянской экономики является первостепенной задачей.

Фермеры тоже возмущаться пока не стали. Очевидно, дело в том, что в законе не содержится никаких штрафных санкций для владельцев сельских отелей, которые вдруг решат ослушаться. Как пояснили "РГ" в областном совете Ломбардии, на данном этапе отношения с владельцами ферм-отелей будут "строиться на доверии", однако, если по итогам мониторинга вскроются нарушения, "властям не останется ничего другого, как прибегнуть к системе наказаний".