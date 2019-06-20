В Ломабардии запретят кормить туристов едой из других регионов

Новости

Порядок предоставления гражданства беженцам с Украины пересмотрят 15:45
Путин об ответственности врачей: Нужно выработать систему отчетности 15:44
В Башкирии школьник проткнул живот, перелезая через забор 15:44
Путин поручил проработать ветеранский статус ополченцев Дагестана 15:43
Путин ответил на вопрос про объединение с Беларусью 15:41
Трансляции XVI Международного конкурса им. Чайковского посмотрели 3 миллиона человек 15:40
Путин: Проблема фейковых новостей становится все более острой 15:38
Названы комментаторы на игру Кубка "Матч Премьер" "Спартак" - ЦСКА 15:35
Президент: Законом о неуважении к власти нельзя злоупотреблять 15:32
Из финала "Игры престолов" вырезали лучшую сцену 15:30
Предприниматель из Пензы пожаловался на внеплановые проверки бизнеса 15:22
В Новосибирске полицейский получил срок за избиение задержанного 15:21
В московском метро заменят все устаревшие турникеты к 15 июля 15:14
"Манчестер Сити" продлил контракт с Зинченко 15:03
СК проверит мэрию после жалобы Путину на нехватку школ в Красноярске 15:01
Создатель "Чернобыля" объяснил несоответствия с историческими фактами 15:00
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП 14:59
Путин заявил, что "экономистов 90-х" у власти нет 14:57
"Матч ТВ" покажет Европейские игры-2019 14:53
Северный флот испытал гигантскую подлодку 14:51
СК начал проверку после жалобы омича президенту на мусорную реформу 14:45
В Ленобласти на трассе "Скандинавия" обрушилась горная порода 14:43
"Хочу жениться на Кате": Где нужно загадывать желания в Петербурге 14:40
Калужанам, пожаловавшимся Путину на жилищные условия, дадут квартиры 14:37
Студия имени Горького представила проект Дарьи Жук на питчинге Минкульта 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 14:41
Рубрика: В мире

В Ломабардии запретят кормить туристов едой из других регионов

Текст: Нива Миракян (Рим)
Областной совет Ломбардии внес поправку в региональный закон, согласно которой фермерские хозяйства, работающие в секторе агротуризма, будут обязаны кормить туристов преимущественно локальными продуктами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Решение расставить жесткие приоритеты принадлежит самой влиятельной на территории Италии партия "Лига", главным лозунгом которой является "Сначала итальянцы".

"Лига" смогла без особого труда протолкнуть эту спорную на первый взгляд инициативу, подав ее под довольно убедительным "соусом".

Фото: iStock
В Италии за продажу пляжного контрафакта грозит штраф в 7 тысяч евро

"Мы действуем, руководствуюсь простой логикой - в агротуристических структурах Ломбардии должны быть представлены продукты питания, произведенные на территории Ломбардии. Местные фермы-отели должны стать послами нашей области не только в Италии, но и по всему миру. Кроме того, путем увеличения доли локальных продуктов, мы автоматически избавимся от жуликов, которые прячутся под видом фермеров", - подчеркнул один из авторов поправки, асессор по сельскому хозяйству области Ломбардия Фабио Ролфи, выразивший надежду, что их примеру в скором времени последуют и другие регионы Италии.

Согласно нововведению, впредь 80 процентов блюд, подаваемых в 1700 местных фермах-отелях, должны быть приготовлены исключительно из продуктов, выращенных на территории Ломбардии. При этом 20 процентов еды все-таки будет позволено закупать извне. Однако это послабление не коснется таких стратегических для области продуктов питания, как рыба и вино. Они, по задумке "лигистов", на все сто процентов должны быть локальными.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
В Италии открыли "белок долголетия"

По мнению регионального советника Джованни Маланкини, тот факт, что четыре из пяти блюд, подаваемых в этих структурах, будут приготовлены из локальных продуктов, поможет "убить сразу несколько зайцев": позволит улучить качество, станет отличной "витриной" для производителей, а также поможет продвинуть марку "Made in Lombardia" далеко за пределами Италии, учитывая, что область посещают ежегодно более 8 миллионов туристов.

Интересно, что обновленный закон не вызвал практически никакой негативной реакции, в том числе со стороны оппозиции, которая, как правило, не упускает возможности при каждом удобном случае обвинить "Лигу" в чрезмерно националистическом подходе. Во время голосования по поправке, партии, находящиеся по ту сторону баррикад, не стали критиковать "лигистов" за вмешательство в частный бизнес, а просто предпочли воздержаться. Продукты питания смогли примирить всех, поскольку поддержание в тонусе сельскохозяйственного сектора, который сильно пострадал, прежде всего, из-за так называемой "санкционной войны" (согласно данным ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, потери сельскохозяйственного экспорта Италии от российского эмбарго превысили миллиард евро), для находящейся в рецессии итальянской экономики является первостепенной задачей.

Фото: iStock
Власти Италии смогут штрафовать НПО, занимающиеся спасением мигрантов

Фермеры тоже возмущаться пока не стали. Очевидно, дело в том, что в законе не содержится никаких штрафных санкций для владельцев сельских отелей, которые вдруг решат ослушаться. Как пояснили "РГ" в областном совете Ломбардии, на данном этапе отношения с владельцами ферм-отелей будут "строиться на доверии", однако, если по итогам мониторинга вскроются нарушения, "властям не останется ничего другого, как прибегнуть к системе наказаний".

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов