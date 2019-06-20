Новости

Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии" 18:45
Путин снова призвал Киев к диалогу с Донбассом 18:42
Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг слухи о переносе турнира из Катара 18:38
Саша Белый и Антон Городецкий могут стать героями детского фильма 18:37
Загитова и Медведева поделили Гран-при 18:36
Арестован экс-глава отделения полиции МО по борьбе с оборотом наркотиков 18:24
В Пензе после жалобы бизнесмена оценят законность деятельности ревизоров 18:15
Дагестанский самолет МАИ-411 может использоваться для аэротакси 18:10
Сына экс-генерала ФСБ получил 10 лет колонии за наркотики 18:10
Расшифрован трактат о технике, дающей сверхъестественные способности 18:08
В Испании найден древний саркофаг, который боятся вскрыть 18:05
В Новгороде начинающие экскурсоводы бесплатно расскажут о древностях 18:04
В МИД РФ ответили на британский "доклад о правах человека" 18:00
Путин рассказал об ожиданиях от визита в Японию 18:00
Александра Яковлева в последний раз вышла на сцену 17:55
Российская делегация обсудила с Асадом ситуацию в районе Идлиба 17:48
В Каталонии родители пожаловались в полицию на нападение учительницы на их дочь 17:45
Женский гандбольный клуб ЦСКА создан в Москве 17:41
Администрация Панамского канала введет ограничение на тоннаж судов 17:36
Эксперт: Китай может стать посредником в переговорах США и КНДР 17:28
В Оренбуржье после обращения жителей на "Прямую линию" проверят все школы 17:22
Совет ЕС продлил "крымский" пакет санкций 17:21
С Химкинского моста в водохранилище спрыгнул мужчина 17:15
Зеленский отменил более 60 указов прежних времен 17:15
Путин назвал трагедией отказ Зеленского от диалога с Донбассом 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 18:00
Рубрика: Власть

В МИД РФ ответили на британский "доклад о правах человека"

Текст: Александр Ленин

Авторы документа подошли к работе поверхностно и не изучили ситуацию на местах. Так на Смоленской площади прокомментировали ежегодный доклад МИД Великобритании о ситуации с правами человека в мире. В Москве подчеркнули, что в этом смысле показательным примером является раздел, посвященный России.

Фото: asife / istock
Посольство РФ предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

"Эта часть доклада по сути состоит из антироссийских клише, которые переходят из одного документа в другой. Оперируя ими, Лондон обвиняет Россию в пренебрежении правами человека и в "недостатке" демократии, пытаясь таким образом переложить на Москву ответственность и за ситуацию с правами человека в соседних странах", - говорится на официальном сайте  российского внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты обвинили Великобританию в двойных стандартах при оценке правозащитной ситуации в мире. По мнению МИД РФ, выводы Лондона напрямую зависят от того, насколько то или иное "фокусное" государство следует стратегическим установкам западных стран.

"Указывая суверенным государствам, как им следует себя вести, Лондон пытается скрыть собственные проблемы в области поощрения и защиты прав человека", - резюмировали в российском МИД.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, за что ему стыдно до сих пор
Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии"
СМИ: КСУ признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов