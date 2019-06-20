В МИД РФ ответили на британский "доклад о правах человека"

Авторы документа подошли к работе поверхностно и не изучили ситуацию на местах. Так на Смоленской площади прокомментировали ежегодный доклад МИД Великобритании о ситуации с правами человека в мире. В Москве подчеркнули, что в этом смысле показательным примером является раздел, посвященный России.

"Эта часть доклада по сути состоит из антироссийских клише, которые переходят из одного документа в другой. Оперируя ими, Лондон обвиняет Россию в пренебрежении правами человека и в "недостатке" демократии, пытаясь таким образом переложить на Москву ответственность и за ситуацию с правами человека в соседних странах", - говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты обвинили Великобританию в двойных стандартах при оценке правозащитной ситуации в мире. По мнению МИД РФ, выводы Лондона напрямую зависят от того, насколько то или иное "фокусное" государство следует стратегическим установкам западных стран.

"Указывая суверенным государствам, как им следует себя вести, Лондон пытается скрыть собственные проблемы в области поощрения и защиты прав человека", - резюмировали в российском МИД.