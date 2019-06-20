В МИД России отреагировали на срыв работы Генассамблеи МАП в Грузии

Москва возмущена действиями радикальных политических сил Грузии, которые сорвали работу Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

"Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений", - подчеркнул дипломат, которого цитирует агентство РИА Новости.

По словам замминистра, в результате 25 стран - участниц МАП были вынуждены досрочно завершить свою работу. Напомним, что в ходе открытия 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава российской делегации и президент МАП Сергей Гаврилов находился в кресле руководителя парламента Грузии. Это вызвало недовольство депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционные силы сорвали заседание и облили Гаврилова водой.

В итоге российские делегаты вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии до завершения мероприятия и переместиться в гостиницу, которая была вскоре окружена пикетчиками. Было принято решение досрочно покинуть Тбилиси. Российские депутаты отправились в аэропорт. По пути активисты забросали их бутылками с водой и яйцами.

Инцидент, связанный с выступлением российского депутата Сергея Гаврилова на заседании МАП, негативно отразится на грузино-российских отношениях, полагает экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

"Этот скандал полностью на совести "Грузинской мечты", которая не смогла рассчитать свои шаги. Было абсолютно ясно, что участие российских делегатов в ассамблее вызвало бы недовольство общества, но не настолько масштабное, если бы мероприятие было проведено в другом месте", - сказала она.