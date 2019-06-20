В Минске покажут олимпийские раритеты

В субботу в Минской городской ратуше откроется выставка олимпийских наград и медалей, собранная коллекционером Владимиром Потаниным. Мероприятие проходит в рамках Культурной программы II Европейских игр 2019 года.

Олимпийская коллекция - это уникальное собрание артефактов всех Олимпиад, начиная с первых Игр современности, прошедших в 1896 году в Афинах, и заканчивая XXIII зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане 2018 года. На сегодняшний день коллекция состоит из около 400 экспонатов. Среди них - золотые, серебряные, бронзовые и памятные медали, факелы, дипломы призеров и участников Игр, почетные знаки, кубки, статуэтки и горны Игр разных лет.

Минск станет отправной точкой выставочного проекта, далее олимпийская коллекция отправится в международное турне и будет представлена на Олимпийских играх и других крупных спортивных мероприятиях. Реализацией серии выставочных проектов занимается команда Российского международного олимпийского университета (РМОУ).