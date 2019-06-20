Изменился порядок перевода квартир в нежилые помещения. Теперь собственники могут сами решать, откроется ли на первом этаже аптека или магазин. Причем в первую очередь прислушаться придется к голосу жителей ближайших к коммерческому объекту квартир. Без их письменного согласия теперь перевести объект в нежилой фонд невозможно.

И раньше в пакете документов, который должен предоставить бизнесмен для перевода квартиры на первом этаже жилого дома в нежилое помещение, должен был быть протокол общего собрания собственников с отметкой, что большинство из них проголосовало за перевод. Теперь к нему добавилось требование собрать более двух третей голосов в том подъезде, в котором находится будущий коммерческий объект. А также предоставить письменные согласия жильцов квартир, имеющих общие стены, пол или потолок с той квартирой, что переводится в нежилое.

С новым законом у собственников квартир появляется больше прав. Если они не хотят видеть коммерческие объекты на первом этаже своего дома, они смогут отказать коммерсанту в праве превратить помещение в нежилое. "Поправки вызваны множеством жалоб со стороны жителей многоквартирных домов на то, что в соседней квартире открыли магазин, салон красоты, баню, склад, офис, детский сад или хостел", - говорит руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Поправки учитывают, что в дальних подъездах жильцы могут вовсе не испытывать неудобств от соседства с магазином или кафе. А конфликты чаще всего возникают именно между бизнесменами и собственниками, которые живут буквально через стенку от коммерческого объекта.

"Закон призовет малый бизнес к порядку, заставит его прислушиваться к мнению соседей", - считает Моор. Эксперт считает, что и сами бизнесмены от этого выиграют. Ведь жители дома - не только соседи бизнеса, но чаще всего и основные клиенты.

К сожалению, новый закон не меняет требования к помещениям на первых этажах новостроек. Они чаще всего уже являются нежилыми и предназначены для коммерческого использования. При открытии магазина, кафе и другого коммерческого объекта бизнесмены не обязаны спрашивать разрешения у жильцов дома. Но есть нюанс. Если открывается заведение общественного питания - кафе, ресторан, то для него нередко необходима вытяжка. Она монтируется на фасаде дома, а это общедомовое имущество. Эти работы должны быть согласованы с собственниками, и те вправе отказать. Если вытяжка была сделана без согласия жильцов, надо обратиться в госжилинспекцию с требованием демонтировать несогласованную конструкцию.