В России может появиться единая платежка за квартиру

Вместо множества квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг может появиться единый платежный документ в этой сфере. С такой законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы.

Когда в прошлом году начался переход на прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, владельцы недвижимости стали получать не одну квитанцию, а несколько.

Как отмечают авторы законопроекта, в разных платежках зачастую бывают диаметрально противоположные данные. Например, некорректное число собственников. "По информации главного государственного жилищного инспектора РФ, в 2018 году до 60 процентов обращений были связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за потребленные услуги", - отмечают депутаты в пояснительной записке.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева напоминает, что это не первая попытка обязать регионы создавать единые платежки. "Единые расчетные центры сегодня работают в ряде регионов, но через них проходит масса ошибок, - отмечает она. - Поэтому на настройку единой системы формирования платежных документов могут уйти годы. Если все-таки введут единый документ, важно, чтобы у каждой услуги был свой код. Нельзя обязать собственника платить сразу за все. У человека должно оставаться право отказаться от каких-то услуг или получить рассрочку по оплате, если есть финансовые затруднения".