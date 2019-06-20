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Рубрика: Экономика

Суммы прописью

В России может появиться единая платежка за квартиру
Текст: Ольга Игнатова
Вместо множества квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг может появиться единый платежный документ в этой сфере. С такой законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Когда в прошлом году начался переход на прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, владельцы недвижимости стали получать не одну квитанцию, а несколько.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Как отмечают авторы законопроекта, в разных платежках зачастую бывают диаметрально противоположные данные. Например, некорректное число собственников. "По информации главного государственного жилищного инспектора РФ, в 2018 году до 60 процентов обращений были связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за потребленные услуги", - отмечают депутаты в пояснительной записке.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева напоминает, что это не первая попытка обязать регионы создавать единые платежки. "Единые расчетные центры сегодня работают в ряде регионов, но через них проходит масса ошибок, - отмечает она. - Поэтому на настройку единой системы формирования платежных документов могут уйти годы. Если все-таки введут единый документ, важно, чтобы у каждой услуги был свой код. Нельзя обязать собственника платить сразу за все. У человека должно оставаться право отказаться от каких-то услуг или получить рассрочку по оплате, если есть финансовые затруднения".

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