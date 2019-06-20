В России сокращается число работающих пенсионеров

Почти вдвое сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости, за последние три года. Если на 1 января 2016 года их было почти 40 процентов, то на начало 2019 года - 23,4 процента. Об этом говорится в обзоре статистики, подготовленном Аналитическим центром НАФИ (есть в "РГ").

"Решение перестать индексировать пенсию работающим пенсионерам привело к тому, что статистика стала фиксировать заметно меньше занятых пенсионеров", - говорится в обзоре.

Отношение средней пенсии к прожиточному минимуму составляло в 2013 году 165,4 процента, к 2015 году оно сократилось до 150,5 процентов. Впрочем, в 2016-2018 годах произошло некоторое улучшение ситуации, отмечают аналитики. При этом пенсии составляют главный, но не единственный источник доходов пенсионеров.

В соответствии с выборочным наблюдением, проведенным Росстатом в 2017 году в домашних хозяйствах, состоящих из пенсионеров, пенсии и другие социальные выплаты составляли чуть больше половины - 51,8 процента их доходов. 39,3 процента - это доходы от трудовой деятельности. А вот помощь родственников практически незначительная.

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