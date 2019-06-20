В России ужесточили наказание за костры в лесу

Новости

В Пентагоне подтвердили уничтожение Ираном беспилотника США 22:32
Рейтинг самых надежных автомобилей: "японцы" сдали позиции 22:24
Глава МВД Грузии призвал протестующих подчиниться полиции 22:22
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии 22:16
Грузинская оппозиция начала штурм парламента 22:05
Смольный рассмотрит инициативы инвесторов по созданию спортплощадок 21:24
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране 21:22
На севере Петербурга иномарка насмерть сбила велосипедиста 21:18
Германия призвала Киев тщательно расследовать убийство журналиста Комарова 21:02
Венедиктов попросил главу ГУВД обеспечить безопасность сборщиков подписей 20:54
Бизнесмена Бойко-Великого арестовали 20:51
В Совфеде оценили решение о продлении санкций ЕС против России 20:26
В МИД России отреагировали на срыв работы Генассамблеи МАП в Грузии 20:04
В детские сады в Москве будут брать с 2,4 лет 20:02
Шарапова оступилась во втором круге турнира в Испании 19:49
Трамп намекнул на ответ после уничтожения Ираном беспилотника США 19:45
Санитарный вертолет эвакуирует пострадавших в новой Москве 19:37
Трамп назвал "большой ошибкой" решение Ирана сбить беспилотник США 19:35
Накануне выхода нового альбома трагически погиб музыкант Филипп Здар 19:32
Семашко: Отношения Минска и Москвы вскоре выйдут на качественно новый уровень 19:30
"Краснодар" нашел усиление в Нидерландах 19:27
Курс евро опустился ниже 71 рубля 19:25
"Аякс" продлил контракт с главным тренером Эриком тен Хагом 19:25
Постпред РФ заявил о массовом минировании Донбасса украинскими военными 19:21
Дорогой брат Hyundai Creta: Kia представила новый кроссовер Seltos 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 22:36
Рубрика: Происшествия

Отдых с огоньком

В России ужесточили наказание за костры в лесу
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 133(7891)
Россиян будут наказывать рублем за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации. Новые правила начнут действовать уже этим летом.
За костер в лесу во время чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров граждане будут платить штраф в 5 тысяч рублей. Фото: РИА новости www.ria.ru За костер в лесу во время чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров граждане будут платить штраф в 5 тысяч рублей. Фото: РИА новости www.ria.ru
За костер в лесу во время чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров граждане будут платить штраф в 5 тысяч рублей. Фото: РИА новости www.ria.ru

Граждане будут платить штрафы от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей. А для юридических лиц - компаний установлены штрафы от 300 до 500 тысяч рублей.

Вообще-то штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах действовали и раньше, но только не в условиях чрезвычайной ситуации.

Фото: iStock
Мусор на участке может стать причиной изъятия земли

Вводится режим "чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров" в тех регионах и муниципалитетах, где уже горит лес. Посещать лесные массивы в это время категорически запрещено, тем более разжигать костры. Но эти запреты россияне игнорировали, отмечают специалисты. И вот как раз в самых сложных условиях, когда вокруг уже полыхают леса, денежные взыскания за разведение костров не были предусмотрены. С нарушителями можно было проводить лишь профилактические беседы.

Теперь ситуация поменяется. Новые штрафы помогут защитить леса, полагают авторы закона. По вине людей возникает 80 процентов лесных пожаров, отмечают они.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, за что ему стыдно до сих пор
Постпред РФ заявил о массовом минировании Донбасса украинскими военными
Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии"
Курс евро опустился ниже 71 рубля
Трамп намекнул на ответ после уничтожения Ираном беспилотника США