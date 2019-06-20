В России ужесточили наказание за костры в лесу

Россиян будут наказывать рублем за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации. Новые правила начнут действовать уже этим летом.

За костер в лесу во время чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров граждане будут платить штраф в 5 тысяч рублей. Фото: РИА новости www.ria.ru

Граждане будут платить штрафы от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей. А для юридических лиц - компаний установлены штрафы от 300 до 500 тысяч рублей.

Вообще-то штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах действовали и раньше, но только не в условиях чрезвычайной ситуации.

Вводится режим "чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров" в тех регионах и муниципалитетах, где уже горит лес. Посещать лесные массивы в это время категорически запрещено, тем более разжигать костры. Но эти запреты россияне игнорировали, отмечают специалисты. И вот как раз в самых сложных условиях, когда вокруг уже полыхают леса, денежные взыскания за разведение костров не были предусмотрены. С нарушителями можно было проводить лишь профилактические беседы.

Теперь ситуация поменяется. Новые штрафы помогут защитить леса, полагают авторы закона. По вине людей возникает 80 процентов лесных пожаров, отмечают они.