В столице задержан предприниматель Василий Бойко-Великий

В четверг с утра информацию о задержании бизнесмена распространил его адвокат, а спустя несколько часов аналогичное заявление сделал и Следственный комитет РФ. Его официальный представитель Светлана Петренко сказала корреспонденту "РГ", что речь идет о краже денег у банка.

- Главным следственным управлением СК России при оперативном сопровождении ФСБ и МВД России расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств банка "Кредитный Экспресс". По версии следствия, в период с 2013 по 2018 годы владелец 10 процентов уставного капитала указанного банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили из банка свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США, объяснила представитель следственного ведомства.

По мнению следствия, все перечисленные граждане "располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах". Следствие говорит об установленных следствием 31 факте хищений средств. И следователи работают над "выявлением аналогичных эпизодов". А еще следствие проверяет факты о выводе активов банка "путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам".

СК говорит о семи задержанных, называя их соучастниками. Им, по словам Петренко, уже предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой. Это часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ. Следствие подготовило ходатайство в суд об аресте задержанных.

В СК подчеркивают, что расследование ведется "в активном взаимодействии с представителями потерпевшего, от которого поступило соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела". Потерпевший - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".