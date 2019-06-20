Верховный суд разъяснил правила замены дорогих гаджетов

Кто и при каких условиях должен заменить покупателю дорогую неисправную вещь - продавец или импортер? На этот вопрос ответила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, перепроверив итоги двух судебных решений.

Ситуация, которую рассматривал высокий суд, была самая что ни на есть житейская. В Тольятти гражданка купила дорогой телефон. Но он так и не заработал. Экспертиза, которую покупательница заказала, написала, что телефон не заработает. В суд с денежными требованиями истица обратилась не к продавцу, а к экспортеру.

Гражданка просила, чтобы суд обязал фирму забрать у нее некачественный товар. Комсомольский райсуд Тольятти с иском согласился. Самарский областной суд поддержал коллег. Суд обязал гражданку отдать, а импортера - принять у истицы некачественный товар. До Верховного суда дошла фирма с жалобой на такое решение.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда местные решения судов отменила и объяснила почему.

Вот что было в материалах дела, которое изучил Верховный суд. Фирма, к которой истица предъявила претензии, была импортером телефона. Дама обратилась в сервисный центр и попросила определить, что за неисправность. Эксперт центра дал заключение - вышла из строя системная плата. Ее стоимость - это половина цены телефона. По мнению эксперта, ремонт телефона нецелесообразен. На претензию истицы добровольно забрать телефон и компенсировать ей убытки импортер не счел нужным даже ответить.

В районном суде была проведена товароведческая экспертиза. Она подтвердила, что в телефоне есть недостаток "производственного характера" - не работает системная плата. Стоимость ее замены - половина цены аппарата. "Временные затраты на устранение дефекта зависят от наличия этой детали на складе. Непосредственно замена системной платы составляет три часа", - сказано в экспертизе.

По мнению райсуда, недостаток товара "не может быть устранен без несоразмерных расходов". Суд счел дефект "неустранимым" и пошел навстречу истице. Апелляция с таким выводом согласилась.

Но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заявила, что коллеги в регионе были не правы. А начал суд с закона "О защите прав потребителей", где в статье 18 говорится про гарантийный срок. Если в товаре в этот период обнаружатся недостатки, то покупатель "по своему выбору" может предъявить претензии продавцу или изготовителю, или импортеру. Еще Верховный суд напомнил про Перечень технически сложных товаров. Его утвердило правительство в 2011 году. Телефон - есть в перечне.

В законе "О защите прав потребителей" в статье 18 говорится, что гражданин "вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи" и требовать возвратить либо деньги, либо такой же товар другой марки.

Из сказанного Верховный суд делает следующий вывод - потребитель вправе, обратившись к импортеру, требовать возврата стоимости технически сложного товара, в частности, при обнаружении во время гарантийного срока "существенного недостатка". Таким недостатком является неустранимый недостаток или тот, что нельзя устранить без несоразмерных расходов или затрат времени.

По заключению товароведческой экспертизы отремонтировать телефон можно, заменив системную плату по гарантии, то есть безвозмездно. При этом, подчеркнул Верховный суд, вопросы экономической целесообразности в части стоимости деталей и их замены существенного значения для ответчика не имеют, так как компания, производящая телефоны, сама выпускает детали и комплектующие.

Из решений местных судов видно, что основанием для признания недостатка телефона "существенным" стали... взаимоисключающие выводы суда. Выводы, с одной стороны, утверждали, что недостаток аппарата неустраним, а с другой стороны, говорили, что расходы на устранение недостатка приближаются к его стоимости или даже превышают ее. Суд со ссылкой на экспертное заключение написал, что в случае дефекта системной платы производитель телефона его заменит на новый. Но, удивился Верховный суд, ни сервисный центр истицы, ни товароведческая экспертиза суда не содержат выводы, что если есть дефект системной платы, то производитель поменяет телефон. Из экспертиз ясно, что недостаток можно устранить, поменяв плату. Но вывод суд сделал другой - цена ремонта телефона равна стоимости нового, поэтому недостаток неустраним из-за экономической нецелесообразности такого ремонта.

Верховный суд напомнил, что входит в понятие "неустранимого недостатка". Об этом шла речь на пленуме Верховного суда (№ 17 от 28 июня 2012 года). Несоразмерность сложного товара, сказано на пленуме, определяется судом исходя из особенностей товара. Местный суд установил, что замена платы стоит 49 процентов от цены телефона. Поэтому вывод суда о том, что расходы на устранение недостатка "приближены к стоимости", поэтому недостаток - существенный, "противоречит требованиям закона". Так что спор местным судам придется пересматривать.