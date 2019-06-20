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20.06.2019 17:04
Рубрика: Власть

Дело детское

Верховный суд создал отдельный состав для семейных споров
Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России создал специализированный состав для рассмотрения семейных споров. Об этом сообщил судья Верховного суда России Игорь Юрьев в ходе XIV Совещания председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
В Верховном суде рассматривать семейные споры начали специализированные судьи. Фото: andreypopov / istock В Верховном суде рассматривать семейные споры начали специализированные судьи. Фото: andreypopov / istock
В Верховном суде рассматривать семейные споры начали специализированные судьи. Фото: andreypopov / istock

По его словам, за год российскими судами рассмотрено более одного миллиона пятидесяти тысяч дел, вытекающих из семейных отношений.

"С учетом социальной значимости семейных споров в Верховном суде Российской Федерации создан специальный судебный состав - состав по семейным делам и делам о защите прав детей, что позволяет более оперативно выявлять проблемы, возникающие в судебной практике по данной категории дел, и реагировать на них как можно быстрее",- сообщил Игорь Юрьев.

Из всех семейных дел 29,8 процента (314 тысяч 378 дел ) составляют дела о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, 4,3 процента (45 тысяч 801 дело) - дела о лишении родительских прав, 2,7 процента (28 тысяч 877 дел) - споры, связанные с воспитанием детей.

"Особое внимание Верховный суд Российской Федерации уделяет вопросам рассмотрения судебных споров, связанных с защитой прав детей, - рассказал Игорь Юрьев, - в частности, с реализацией принципа приоритета семейного воспитания ребенка как основного начала семейного законодательства и закрепления права каждого ребенка жить и воспитываться в семье в соответствии с положениями Конвенции о правах ребенка и Семейным кодексом Российской Федерации".

Как правило, семейные споры одни из самых сложных. К правовым аргументам примешиваются эмоции сторон, накопленные обиды. Между тем крайне важно, чтобы окончательное решение обе стороны приняли и разумом, и сердцем.

Около половины семейных дел, рассматриваемых судами, касается вопросов расторжения брака, примерно треть - взыскания алиментов

Как подчеркнул Игорь Юрьев, в семейных спорах регулирование построено с расчетом на высокую степень судейского усмотрения.

"При рассмотрении таких споров суд должен учитывать конкретные обстоятельства дела и сам призван оценивать те или иные факты с точки зрения их правовой значимости", - сказал он.

Иными словами, все несчастные семьи несчастливы по-своему, и судья должен во всем этом разобраться.

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По мнению адвоката Виктории Данильченко, выделение семейных споров из общей массы дел и создание специализированного состава позволит сократить время на их рассмотрение в Верховном суде.

"Уверена, что положительный эффект окажет и тот факт, что семейными спорами будут заниматься узконаправленные специалисты, которые будут обладать большим опытом в семейном праве", - полагает она.

По ее словам, есть в семейном праве очень много вопросов, по которым бы хотелось получить разъяснения Верховного суда страны.

"В частности, каким образом должны регулироваться споры, связанные с алиментными обязательствами, при условии, что один из родителей является иностранным гражданином, в отношении которого имеется решение иностранного государства о взыскании с него алиментных обязательств, но между Россией и иностранным государством отсутствует договор о правовой помощи, - говорит она. - Положения статьи 163 Семейного кодекса РФ не всегда в таких случаях применяются судами".

Также она обратила внимание на вопрос злоупотребления родительскими правами.

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"На практике родитель, ограничивающий общение ребенка с другим родителем или не предоставляющий сведений о состоянии здоровья ребенка, его успеваемости, никакую ответственность не несет, - говорит Виктория Данильченко. - Привлечение такого родителя к ответственности по ст.5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" практически невозможно".

Проблему надо решать. Кроме того, по ее словам, существующая на сегодняшний день судебная практика при определении места жительства детей абсолютна однозначна, и детей крайне редко оставляют жить с отцами.

"Но в современном мире институт материнства претерпевает некие изменения, - считает Виктория Данильченко. - Поэтому хотелось бы, чтобы эта практика все-таки сдвинулась с мертвой точки, поскольку отцы все чаще показывают себя с хорошей стороны. Необходимо, чтобы суды начали разбираться в каждом конкретном деле, а не действовали только по установленной судебной практике".

Власть Право Семейное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Семейное законодательство
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