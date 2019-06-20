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Рубрика: Экономика

Вклады остаются самым популярным инструментом сбережений

По данным ЦБ РФ, объем вкладов физлиц в российских банках в мае в номинальном выражении не изменился и составил 28,8 триллиона рублей. С начала года депозиты физлиц в номинальном выражении выросли на 1,2 процента.
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Самый популярный размер вклада в первом квартале - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, посчитали в Агентстве по страхованию вкладов. Быстрее всего прирастают вклады размером от 1 до 1,4 миллиона рублей.

По оценкам агентства, в ближайшее время возможно небольшое снижение уровня процентных ставок. Реальная доходность вкладов с учетом инфляции при этом будет оставаться положительной. По данным ЦБ РФ, за первую декаду июня средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях снизилась до 7,31 процента (7,37 процента за третью декаду мая).

Возврат Банка России к циклу снижения ключевой ставки повлияет и на снижение доходности вкладов, рассказали опрошенные "РГ" эксперты. "Максимальные ставки по вкладам в третьем квартале могут тяготеть к отметкам 7-7,2 процента", - прогнозирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. По его словам, с пиковых значений пятилетней давности уровень доходности вкладов снизился в два с половиной раза. Многие вкладчики за эти годы разочаровались в классических депозитах, и очередное снижение ставок по вкладам может спровоцировать новую волну интереса частных инвесторов к альтернативным инвестиционным инструментам и к подъему финансовой осведомленности, полагает аналитик.

Фото: istockphoto.com
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Центробанк заявил, что не исключает двух понижений ключевой ставки в этом году и ожидает перехода к нейтральной кредитно-денежной политике еще до середины 2020 года. "Через год мы вполне можем увидеть ставку в диапазоне 6-7 процентов, что выглядит крайне оптимистично. Впрочем, многое будет зависеть от того, будет ли пересматривать ставку Центробанк еще и в сентябре, или ограничится однократным снижением в декабре. Тем не менее, стоит ожидать, что при каждом снижении ключевой ставки на 0,25 процента ставки по банковским депозитам так же будут понижаться примерно на 0,20-0,25 процента", - отметил аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев.

В банках подтверждают, что уже начали снижать ставки по вкладам физлиц. "Доходность рублевых вкладов на срок 12 месяцев составляет от 6,25 до 7,5 процента в зависимости от условий вклада. С 19 июня были снижены ставки по вкладам в рублях (на 0,25-0,5 п.п.) и евро (на 0,05-0,15 п.п.)", - рассказал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

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