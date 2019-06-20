Владимир Путин 4 часа и 8 минут отвечал на вопросы россиян

В четверг Владимир Путин провел "Прямую линию", в ходе которой ответил на вопросы граждан страны. Он, в частности, говорил...

О результатах нацпроектов и ответственности чиновников

Первый вопрос президенту - о национальных проектах. "Будет ли от них толк?" - спросил ведущий программы, тележурналист Павел Зарубин.

"Да, разумеется, это то, вокруг чего строится вся наша работа сегодня", - сказал Владимир Путин. Масштабные национальные проекты запущены в стране для развития экономики, чтобы в конечном счете повысить качество жизни людей. "Конечная цель заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу", - подчеркнул президент. Речь идет о развитии цифровой экономики, здравоохранения, образования, многих других сфер.

"Когда люди почувствуют результаты нацпроектов?" - уточнил ведущий. Уже в этом году, ответил Путин. "Это не тот случай, когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, а что такое "нынешнее поколение" никому не было понятно. Потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980 году. Результаты должны чувствоваться уже сейчас: в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, заработных платах", - сказал Путин.

Всего нацпроектов 12 - по каждому направлению есть индикаторы и ответственные. За неисполнение нацпроектов министры ответят персонально.

"Персональная ответственность на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление", - заявил Путин. Комментируя замечание ведущего программы о том, что министры на недавно состоявшемся совещании о реализации нацпроектов имели печальный вид, президент заметил, что "не думает, что это был печальный вид". "Скажем, они были сосредоточены и думали, как добиться реализации поставленных задач", - заметил Путин.

О реальных доходах населения

Много вопросов, поступивших президенту, касались низких доходов населения и уровня жизни. Учитель высшей категории из Орла сообщил, что получает 10 тысяч рублей. Это предмет для разбирательства, отреагировал президент. Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был доведен до прожиточного минимума - это 11 280 рублей. "И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы", - подчеркнул Путин.

В целом реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, но сейчас эту негативную тенденцию удалось преодолеть, сказал президент и обозначил несколько причин снижения доходов: "Это даже не внешние шоки, связанные с санкциями... А с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных экспортных товаров: нефть, нефтепродукты, газ... Поэтому у нас и произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере". Самый большой спад, по его словам, пришелся на 2016 год.

"Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться", - отметил президент и привел цифры. "По реальной заработной плате. В 18-м году темп роста был 8,5%. Сейчас у нас - 2%, в мае посчитали 2,8%", - сказал Путин. Он пояснил, что, во-первых, в прошлом году рост был "восстановительным". "А во-вторых, все-таки все уровни власти старались выполнить майские указы 12-го года. И в конце года даже начали начислять, начислять, начислять. Поэтому, кстати говоря, может быть, что-то не выполнено по указам 12-го года, но, если бы их не было, не было бы и такого результата, потому что это заставляет все органы власти работать и добиваться результата", - отметил Путин. Теперь все национальные проекты нацелены на повышение уровня жизни граждан, подчеркнул он.

О страховых и военных пенсиях

Повышение уровня доходов пенсионеров является одним из приоритетов для российских властей, заявил президент. "И, безусловно, мы будем за этим следить", - заверил он. В этом году индексация страховых пенсий по старости составила 7,05 процента при инфляции прошлого года 4,3 процента. "С 1 апреля текущего года мы повысили на два процента государственные пенсии и социальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров. С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3 процента одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих", - проинформировал Путин. В целом, добавил он, "мы двигаемся по этому направлению, видим эту проблему и, безусловно, будем ее решать".

О повышении зарплат пожарных

"Зарплата пожарного сейчас 12-13 тысяч рублей, у меня как у командира отделения в пожарной части - 16 тысяч рублей, чтобы прожить, приходится работать на двух-трех работах", - пожаловался Станислав Таукачискас из города Светлый Калининградской области.

Да, действительно, ответил Путин, в МЧС сложилась не самая лучшая ситуация, когда гражданский персонал получает меньше, чем служащие в погонах. Президент сообщил, что за последние несколько месяцев он много раз по этому поводу говорил с министром МЧС Евгением Зиничевым. "И он постоянно ставил вопрос в правительстве на этот счет. В этом году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять заработную плату сотрудникам до 24 тысяч рублей примерно. И на следующий год предусмотрено 8 млрд за год. Соответственно, зарплата должна вырасти где-то до 32 тысяч", - сообщил Путин.

О трех главных проблемах здравоохранения

В сюжете из детской поликлиники к главе государства обратилась женщина с младенцем. Молодая мама пожаловалась на очереди в детской поликлинике в городе Рославль Смоленской области (сидеть приходится больше двух часов), а также на нехватку узких специалистов.

Президент выделил три ключевых проблемы здравоохранения - это доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и обеспечение лекарствами. Президент подчеркнул важность фельдшерско-акушерских пунктов и заявил, что в ближайшее время в стране появится 390 новых таких пунктов, а 1200 будут отремонтированы. "В малых населенных пунктах мобильная медицинская помощь развивается", - также заметил он и еще призвал региональные, местные власти заниматься жильем для врачей.

Говоря о дефиците специалистов, Владимир Путин заявил, что здесь "одна из ключевых задач, конечно, - повышение уровня зарплаты". В целом по стране они растут: у врачей на 5 процентов в этом году. Но есть регионы, где очень маленькие зарплаты, и надо их выравнивать, заявил президент.

О жизненно важных лекарствах

Много вопросов было о том, что люди не могут получить жизненно необходимые препараты. Президент прокомментировал ситуацию.

"Хочу, чтобы меня услышали в регионах", - сказал глава государства. "В этом году в феврале федеральные деньги полностью перечислены в регионы, тем не менее наблюдаем сбои по некоторым лекарствам", - констатировал он. В одной области вообще склады завалены лекарствами, а до потребителей они не доходят - в распределительной системе просто нет этой информации.

Только в семи субъектах России жизненно важные лекарства закупаются по полному списку, в остальных регионах список необходимых препаратов сокращается, просто не закупается, констатировал Путин. "Здесь, наверное, много причин, но руководителям регионов я хотел бы сказать это особо: они должны понимать, в чем и где находятся приоритеты", - заметил глава государства. "Когда речь идет о здоровье и жизни людей - это безусловный приоритет", - указал он.

О пособии по уходу за ребенком

Многие молодые мамы спрашивали, будет ли повышаться пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Нынешние 50 рублей - это насмешка, писали они на "Прямую линию".

50 рублей ничего не значат, согласился Путин. "Мы искали решение, я считаю, что оно найдено", - заявил он. Решение в том, чтобы выплачивать пособие семьям с ребенком в возрасте от полутора до трех лет в размере регионального прожиточного минимума ребенка в случае, если доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. "В ближайшее время мы оформим это решение окончательно", - пообещал Путин. Это, по его словам, позволит избежать несправедливого сокращения числа получателей выплаты в момент, когда ребенку исполняется полтора года.

О льготной ипотеке для семей с детьми

Президент напомнил, что ранее дал поручение обеспечить льготную ипотеку под 6 процентов для семей, в которых родились вторые и последующие дети, однако банки с трудом переходят на новые условия в отношении ранее выданных кредитов.

"Это реальная ошибка правительства России, - заявил Путин. - Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели". "Еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством минфина. В принципе эта проблема уже решена - минфин выделил необходимые ресурсы. В ближайшее время это будет видно на практике", - отметил президент. Он напомнил, что льготную ипотеку можно оформить по 31 декабря 2022 года. При этом льготная ставка будет действовать на весь срок взятого кредита.

О помощи тяжелобольным людям

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер попросила декриминализировать для медицинских работников статью Уголовного кодекса 228.2 при оказании паллиативной помощи. Сейчас, по ее словам, медики боятся обезболивать тяжелобольных пациентов опиоидными анальгетиками из опасений, что их могут привлечь к ответственности по статье за наркотики. Она обратила внимание, что зачастую поводом для возбуждения дела по этой статье является случайность: ошибка в процедуре, закатившаяся под шкаф ампула.

"Вы правы, нужно принимать решение", - заметил Владимир Путин и попросил вице-премьера Татьяну Голикову подготовить предложения по урегулированию ситуации с уголовным преследованием медиков за применение наркотиков для обезболивания. "В чем вы абсолютно правы, это в том, что это не должно дестабилизировать работу всей системы. Если происходят какие-то утраты очевидные, дело даже не в том, что ампула куда-то закатилась, она может быть раздавлена случайно, могут быть назначения не как по регламенту... Врачи не должны нести за это ответственность", - подчеркнул Путин. По словам президента, решение этой проблемы лежит на поверхности: необходимо фиксировать подобные утраты и расход не по регламенту специальным актом, который подписывается не только врачом или медсестрой, но заведующим поликлиникой или главврачом. "Нужно выработать систему отчетности и фиксации", - считает президент.

Об отходах и мусорной реформе

В студию программы дозвонилась 15-летний блогер Катя Адушкина и сказала, что ее, как и школьников во всем мире, волнует проблема ухудшения экологии. "Сейчас в России начинают появляться точки сбора раздельного мусора, но в интернете говорят, что в итоге все равно весь мусор сваливается в одну кучу. Как вы будете бороться с этой проблемой?" - спросила Катя президента.

Для этого реализуется мусорная реформа, ответил Путин, причем толчком к ее запуску послужила одна из прошлогодних "Прямых линий". "Люди, по-моему, в Балашихе пожаловались на то, что у них происходит. С этого момента, собственно говоря, и с моей стороны прошел сигнал коллегам - и в регионы, и в правительство", - рассказал он.

Сама проблема огромная. "Мы генерируем ежегодно 70 миллионов тонн отходов. На самом деле никто не занимается в таком промышленном смысле переработкой этих отходов. Это огромная проблема, тем более что полигоны скапливались десятилетиями еще с советских времен", - рассказал президент. Новые упаковки появились, кроме бумаги упаковочной или картона много пластика сейчас применяется, заметил он. "Для нас это огромная проблема, поэтому, конечно, мы будем этим заниматься", - сказал Путин. Специальная программа предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора в течение нескольких лет.

И люди должны видеть результаты мусорной реформы, подчеркнул Владимир Путин: "Это не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет. Вот эти результаты как раз люди и должны почувствовать сейчас". "Надеюсь, что нам удастся это сделать, навести там порядок в ближайшее время. И, конечно, несмотря на то что это вроде непривлекательная тема - мусор, но и я тоже буду за этим поглядывать", - обещал глава государства.

Житель Омской области Роман Дмитриев в ходе "Прямой линии" рассказал о необоснованном завышении тарифа по вывозу бытовых отходов из частного сектора, при этом сам мусор не вывозится, и поинтересовался, почему в Омске реформа проводится только на бумаге. Президент заявил, что эта конкретная ситуация требует проверки и внимательного рассмотрения. В тот же день Следственный комитет начал проверку.

О поддержке фермеров и брендов

Объем поддержки фермерских хозяйств вырос, но государство готово сделать и следующие шаги, заявил президент.

Основатель фермерского хозяйства Борис Акимов задал вопрос из студии. Он предложил запустить программу по созданию продуктов территориального происхождения. "Много региональных брендов, часто забытых, нужно возродить и сделать драйверами развития территорий... В каждом регионе много интересных продуктов", - предложил фермер.

"У нас это в принципе есть - вологодское масло, - заметил Путин. - Но согласен: нужно, чтобы государство, СМИ помогали". Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос на 45%, и без поддержки государства это невозможно, констатировал он. Глава государства привел следующие цифры: общий объем поддержки сельхозотрасли - 303 млрд рублей, и на фермерские хозяйства приходится 16%, объем рынка, который они занимают, - 12%. "То есть объем поддержки больше. Государство подталкивает к дальнейшему развитию", - заметил он.

"Государство должно будет подставить плечо и сделать следующий шаг", - подчеркнул Путин. Он заметил, что, хотя крупные производства - двигатель сельского хозяйства, забывать малые фермерские хозяйства нельзя. Идею поддержки брендов президент одобрил и попросил профильного министра проработать этот вопрос.

О выезде за рубеж сотрудников МВД

Полицейским нельзя выезжать во многие зарубежные страны, хотя многие из них не являются носителями гостайны. Президента спросили, может ли эта ситуация измениться. Оказалось, что может. По словам президента, этот вопрос он уже обсудил с главой МВД Владимиром Колокольцевым. "Мы договорились о том, чтобы расширить географию выезда", - сказал Путин. Но все же ряд ограничений останется. Ведь сотрудники МВД наделены особыми полномочиями, поэтому в их отношении действует особый статус. Президент добавил, что люди должны сами сделать выбор, что им важнее. То есть выбрать, они хотят работать в полиции с этими ограничениями или нет.

О деле Голунова и статье УК о наркотиках

Президента спросили, не пришло ли время внести изменения в ту часть Уголовного кодекса, где говорится об ответственности за хранение и распространение наркотиков. Вопрос актуализировался в связи с делом журналиста Ивана Голунова, уголовное преследование которого в итоге было прекращено в связи с недоказанностью его вины.

"Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, - заявил Владимир Путин, - потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика". Он добавил, что если человек хранит запрещенные вещества, перевозит их, распространяет даже небольшие объемы и дозы, то должен нести за это ответственность.

При этом президент признал, что в России выносится очень много обвинительных приговоров в данной сфере, и от всего количества тюремного "населения" 26% - это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров. Поэтому, считает президент, "нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов".

"Чтобы ради отчетности и ради "галок" людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с журналистом, о котором вы упомянули, - сказал Путин, имея в виду Голунова. "Кстати говоря, и генералы были за это уволены. Надеюсь, будут проведены следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию", - сказал президент.

В связи с этим президент предложил создать специальное подразделение в системе собственной безопасности МВД для контроля за деятельностью в сфере борьбы с наркопреступностью. "Я поговорю еще с Генпрокуратурой, ФСБ, МВД. Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое, отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. И ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться", - сказал Путин.

О суверенном Рунете и железном занавесе

Блогер, вышедший на связь со студией, попросил президента прокомментировать принятый закон о суверенном Рунете. "Со стороны это выглядит так, как будто мы снова пытаемся изолироваться железным занавесом. Зачем приняли этот закон?" - спросил блогер. "Речь совсем не идет о каких-то ограничениях в интернете", - успокоил Владимир Путин. Наоборот, закон призван обеспечить надежное функционирование российского сегмента интернета. "Этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета, нашего сегмента, и возможность там работать всем, и физическим лицам, и блогерам, и государственным организациям", - заявил Путин.

О Донбассе и Владимире Зеленском

Для скорейшего урегулирования конфликта в Донбассе нужна политическая воля со стороны Киева и прямой диалог, заявил Владимир Путин. "Зеленский - талантливый человек, - отметил Путин. - Помню его выступления на КВН в Москве. Все это было талантливо и смешно, а сейчас не смешно. Это не комедия, это трагедия. Если он оказался на посту президента, то эту проблему надо решать".

Путин напомнил, что Зеленский сделал тему урегулирования конфликта в Донбассе "ядром всей своей избирательной кампании". "А сейчас в Париже он заявил, что не собирается разговаривать с представителями республик Донбасса, - продолжил российский лидер. - А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда подобные конфликты решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно". Путин также обратил внимание на то, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины увеличились. Позже, отвечая на вопросы журналистов после "Прямой линии", Путин отметил, что новое украинское руководство должно выйти на траекторию решения проблемы, а не усугубления.

Об интеграции с Белоруссией

Вопрос об объединении в одно государство России и Белоруссии не стоит, заявил Владимир Путин. "Речь, - пояснил он, - идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства". "Это не единое государство, это не одно и то же", - заметил он.

"Договорились с Александром Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что еще не было сделано, а во что нужно внести коррективы", - рассказал Путин. По его словам, экспертные группы, сформированные на уровне заместителей руководителей правительств, сейчас этим активно занимаются. "На самом деле сделано уже немало и в социальной сфере, и с точки зрения свободного передвижения товаров и услуг, людей, и с точки зрения социальных гарантий с обеих сторон, - сказал Путин. - Но, на мой взгляд, этого явно недостаточно. Мы должны сделать гораздо больше".

Быстрая реакция

Власти регионов начали решать проблемы до "Прямой линии"

Региональные власти начали реагировать на проблемы, с которыми люди обращались на "Прямую линию", еще до озвучивания их президентом. Сбор обращений граждан начался 9 июня, и часть проблем администрации регионов пообещали сразу решить. В Кремле назвали это позитивной тенденцией.

"В этом году все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президенту. То есть стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры. Это очень позитивно", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Так, в Свердловской области следователи начали проверку после видеообращения жителей Асбеста, адресованного президенту России. Обитатели двух домов по улице 8 Марта сообщили об их аварийном состоянии и нежелании местных властей переселить людей. "Дома были признаны аварийными несколько лет назад. Несмотря на это, сроки расселения постоянно переносятся. В домах, среди жильцов которых есть и дети, протекает крыша, покосились стены, провисают потолки, нет нормального водоснабжения", - рассказали в пресс-службе следственного управления. Все это, полагают следователи, может сигнализировать о ненадлежащем исполнении должностными лицами своих прямых обязанностей. Муниципальные власти, со своей стороны, не дожидаясь "Прямой линии", поспешили заверить, что жителям, которые обратились к президенту, предоставят новые квартиры до конца года.

Еще пример - хабаровским дольщикам, обратившимся на "Прямую линию" с президентом, еще до начала эфира застройщик начал выдавать ключи. Речь идет о жилом комплексе "Кленовый квартал" под Хабаровском, инициативная группа направила Путину обращение о том, что люди вступили в долевое строительство в 2013 году и до сих пор не получили жилье.