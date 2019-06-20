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Рубрика: В мире

Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров

Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров. В провинции Альберта зафиксировано 27 очагов возгорания. Огонь продолжает распространяться из-за жаркой и сухой погоды.

Фото: Pixabay
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К тушению привлечены более тысячи пожарных. Из провинций Британская Колумбия, Новая Шотландия и Онтарио направлены дополнительные силы. Огнеборцы используют 20 вертолетов и почти 100 единиц наземной спецтехники.

Леса в Альберте горят с середины мая. Тогда же началась эвакуация населения. Свои дома покинули жители нескольких десятков городов.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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