Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий. Бронемашины уничтожили посевы и спровоцировали панику среди местного населения.

"В четверг 20 июня около 14:00 в районе острова Яломицы во время проведения учений Saber Guardian-2019 военные армии США, которые продвигались с бронетехникой в неблагоприятных метеорологических условиях, пересекли по ошибке аграрную зону, уничтожив культуры", - сообщили в пресс-службе румынском минобороны, передает ТАСС.

По некоторым данным, люди взывали к военнослужащим США и просили их остановиться. Однако американские офицеры и солдаты игнорировали местных жителей, продолжали следовать в заданном направлении. Одновременно они вели огонь из оружия, отчего селяне здорово перепугались.

Между тем министерство обороны США обещает покрыть ущерб после проведения соответствующего расследования. Члены комиссии встретились с представителями мэрии и владельцами земель для оценки ущерба.