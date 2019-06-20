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20.06.2019 22:16
Рубрика: В мире

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Текст: Александр Ленин

Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий. Бронемашины уничтожили посевы и спровоцировали панику среди местного населения.

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"В четверг 20 июня около 14:00 в районе острова Яломицы во время проведения учений Saber Guardian-2019 военные армии США, которые продвигались с бронетехникой в неблагоприятных метеорологических условиях, пересекли по ошибке аграрную зону, уничтожив культуры", - сообщили в пресс-службе румынском минобороны, передает ТАСС.

По некоторым данным, люди взывали к военнослужащим США и просили их остановиться. Однако американские офицеры и солдаты игнорировали местных жителей, продолжали следовать в заданном направлении. Одновременно они вели огонь из оружия, отчего селяне здорово перепугались.

Между тем министерство обороны США обещает покрыть ущерб после проведения соответствующего расследования. Члены комиссии встретились с представителями мэрии и владельцами земель для оценки ущерба.

В мире Европа Румыния Международные организации НАТО
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