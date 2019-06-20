Вузы начали прием документов от поступающих: пять подсказок абитуриентам

Новости

Зеленский отменил более 60 указов прежних времен 17:15
Путин назвал трагедией отказ Зеленского от диалога с Донбассом 17:15
Путин рассказал про работу президента и назвал главную проблему в стране 17:12
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог 17:07
Петербургские депутаты одобрили законопроект о расселении коммуналок 16:54
В Петербурге обсудят вопросы цифровизации государственного управления 16:50
Путин рассказал, за что ему стыдно до сих пор 16:38
Путин ответил на вопрос, могут ли девушки летать на истребителях 16:38
Путин ответил, как решить вопрос урегулирования в Сирии 16:37
Умер основной владелец "Уралсиба" Владимир Коган 16:33
Путин надеется, что дело не дойдет до войны между США и Ираном 16:24
В Москве выявлено более 10 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров 16:24
В Ростове к началу учебного года откроется школа на 1340 мест 16:23
Путин заявил, что Россия не торгует своими союзниками 16:20
Путин поручил обеспечить тюменский поселок питьевой водой 16:18
Завершились съемки триллера "У нее другое имя" 16:16
Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку 16:15
На Ставрополье мальчик попал в больницу после посещения аквапарка 16:15
Названа версия появления голов крокодилов в Симферополе 16:10
В Саратове женщину затянуло в станок в стекольном цеху 16:08
Жители Оренбуржья попросили взять на контроль ремонт сельской школы 16:07
Свалку, на которую дончане пожаловались Путину, уберут в 2020 году 16:05
Путин рассказал, возможно ли в России возвращение к социализму 16:04
В Новгородской области захоронят останки советского летчика из Украины 16:01
В Нижегородской области сошли с путей шесть вагонов грузового поезда 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 17:13
Рубрика: Общество

Вузы начали прием документов от поступающих: пять подсказок абитуриентам

Текст: Ирина Ивойлова
Для бакалавриата и специалитета выделено почти 390 тысяч мест. Всего школы закончат примерно 730 тысяч учеников. Получается, что больше половины из них станут студентами вузов. Документы можно подавать в пять вузов на три специальности в каждом.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Что надо знать абитуриентам?

1. Результаты ЕГЭ приносить в приемную комиссию не нужно, вуз сам проверит их по единой федеральной базе данных. Результаты ЕГЭ действуют в течение четырех лет после года сдачи. Иными словами, в вуз могут поступать выпускники с результатами ЕГЭ 2019, 2018, 2017, 2016 и 2015 года. Медицинскую справку приносить тоже не нужно, но есть направления подготовки, где потребуется пройти медосмотр.

2. В первую очередь зачисляются льготники, целевики, победители и призеры Всероссийской олимпиады и международных олимпиад, победители и призеры Олимпийских игр. От этого зависит, сколько мест останется другим поступающим. Для льготников (сироты, инвалиды) выделяется 10 процентов бюджетных мест. Им разрешено подавать документы, как и всем остальным, в пять вузов сразу на три специальности в каждом. По целевикам действуют другие правила. Ограничений для олимпиадников вообще никаких нет. Бывают случаи, когда они занимают на той или иной специальности большую часть мест. Внимательно смотрите списки подавших заявления, особенно в последние дни перед зачислением. Если в них значится много льготников, олимпиадников, которые сдали оригиналы (!) аттестатов, мест для обычных абитуриентов останется очень мало.

3. Правила приема и учебы для целевиков в этом году поменялись. Абитуриенты сейчас сами должны искать заказчика обучения, проходить у него практику. Непременное условие - вернуться с дипломом на работу. Нарушишь договор - возмещай вузу расходы на свою учебу. Если условия договора нарушит работодатель - то деньги вузу заплатит он, плюс среднюю зарплату за три месяца целевику. Доля целевиков на разных специальностях будет меняться от 5 процентов до 100! Например, на специальности "противодействие техническим разведкам" в Академии ФСБ будут учиться сплошь целевики.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Абитуриентам предложили поступать в вузы онлайн

4. Абитуриенты смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за индивидуальные достижения. Это победы в разных олимпиадах, конкурсах, учеба в профильных классах, значок ГТО, золотая медаль, волонтерство. Нововведение этого года: дополнительные баллы можно получить за победу в чемпионате Абилимпикс. Сколько конкретно баллов дать за то или иное достижение - решает сам вуз. Например, Вышка будет давать за сочинения до 10 баллов, за аттестат с золотой медалью - 3 балла, а если вы кандидат в мастера спорта, то получите 4 дополнительных балла к ЕГЭ.

5. Если не хватило баллов на "бюджете", есть смысл попробовать поступить на внебюджет. Но надо иметь в виду, что в престижных вузах цена учебы превышает полмиллиона! Самая дорогая учеба, по данным рейтингового агентства RAEX, - в МГИМО (586 тысяч в год). В ВШЭ - 407 тысяч в год, в МГУ - 368 тысяч в год, в МГЮА - 355 тысяч в год, во Всероссийской академии внешней торговли - 352 тысячи в год. Это пятерка самых дорогих университетов в прямом смысле слова.

Следом идут РНИМУ им.Пирогова (335 тысяч), РАНХиГС (326 тысяч), Финансовый университет при правительстве (318 тысяч). Остальные вузы до трех сотен не дотягивают. Интересно, что в большинстве этих "дорогостоящих" вузов бюджетников гораздо меньше, чем тех, кто платит за учебу. В РАНХиГС, например, на бюджетном отделении учится лишь 20 процентов студентов, а в РЭУ им.Плеханова - 27 процентов.

Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника
СМИ: КСУ признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП