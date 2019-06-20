Вузы начали прием документов от поступающих: пять подсказок абитуриентам

Для бакалавриата и специалитета выделено почти 390 тысяч мест. Всего школы закончат примерно 730 тысяч учеников. Получается, что больше половины из них станут студентами вузов. Документы можно подавать в пять вузов на три специальности в каждом.

Что надо знать абитуриентам?

1. Результаты ЕГЭ приносить в приемную комиссию не нужно, вуз сам проверит их по единой федеральной базе данных. Результаты ЕГЭ действуют в течение четырех лет после года сдачи. Иными словами, в вуз могут поступать выпускники с результатами ЕГЭ 2019, 2018, 2017, 2016 и 2015 года. Медицинскую справку приносить тоже не нужно, но есть направления подготовки, где потребуется пройти медосмотр.

2. В первую очередь зачисляются льготники, целевики, победители и призеры Всероссийской олимпиады и международных олимпиад, победители и призеры Олимпийских игр. От этого зависит, сколько мест останется другим поступающим. Для льготников (сироты, инвалиды) выделяется 10 процентов бюджетных мест. Им разрешено подавать документы, как и всем остальным, в пять вузов сразу на три специальности в каждом. По целевикам действуют другие правила. Ограничений для олимпиадников вообще никаких нет. Бывают случаи, когда они занимают на той или иной специальности большую часть мест. Внимательно смотрите списки подавших заявления, особенно в последние дни перед зачислением. Если в них значится много льготников, олимпиадников, которые сдали оригиналы (!) аттестатов, мест для обычных абитуриентов останется очень мало.

3. Правила приема и учебы для целевиков в этом году поменялись. Абитуриенты сейчас сами должны искать заказчика обучения, проходить у него практику. Непременное условие - вернуться с дипломом на работу. Нарушишь договор - возмещай вузу расходы на свою учебу. Если условия договора нарушит работодатель - то деньги вузу заплатит он, плюс среднюю зарплату за три месяца целевику. Доля целевиков на разных специальностях будет меняться от 5 процентов до 100! Например, на специальности "противодействие техническим разведкам" в Академии ФСБ будут учиться сплошь целевики.

4. Абитуриенты смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за индивидуальные достижения. Это победы в разных олимпиадах, конкурсах, учеба в профильных классах, значок ГТО, золотая медаль, волонтерство. Нововведение этого года: дополнительные баллы можно получить за победу в чемпионате Абилимпикс. Сколько конкретно баллов дать за то или иное достижение - решает сам вуз. Например, Вышка будет давать за сочинения до 10 баллов, за аттестат с золотой медалью - 3 балла, а если вы кандидат в мастера спорта, то получите 4 дополнительных балла к ЕГЭ.

5. Если не хватило баллов на "бюджете", есть смысл попробовать поступить на внебюджет. Но надо иметь в виду, что в престижных вузах цена учебы превышает полмиллиона! Самая дорогая учеба, по данным рейтингового агентства RAEX, - в МГИМО (586 тысяч в год). В ВШЭ - 407 тысяч в год, в МГУ - 368 тысяч в год, в МГЮА - 355 тысяч в год, во Всероссийской академии внешней торговли - 352 тысячи в год. Это пятерка самых дорогих университетов в прямом смысле слова.

Следом идут РНИМУ им.Пирогова (335 тысяч), РАНХиГС (326 тысяч), Финансовый университет при правительстве (318 тысяч). Остальные вузы до трех сотен не дотягивают. Интересно, что в большинстве этих "дорогостоящих" вузов бюджетников гораздо меньше, чем тех, кто платит за учебу. В РАНХиГС, например, на бюджетном отделении учится лишь 20 процентов студентов, а в РЭУ им.Плеханова - 27 процентов.