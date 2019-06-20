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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Выявлена причина смертельно опасной аутоиммунной болезни у женщин

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Йельского университета сосредоточились на изучении опасного аутоиммунного заболевания, часто поражающего молодых женщин. Ученые пришли к выводу, что в развитии недуга могут быть частично виноваты кишечные бактерии. Об этом пишет Medicalxpress.

Сообщается, что исследовательская группа работала с пациентами с антифосфолипидным синдромом - расстройством иммунной системы, повышающим риск образования тромбов.

Фото: iStock
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Так, хроническое заболевание может привести к образованию тромбов в легких, инсультам, сердечным приступам, а у беременных - к преждевременным родам.

Исследователи обнаружили, что распространенная кишечная бактерия Roseburia intestinalis может провоцировать развитие аутоиммунного заболевания у людей с генетической предрасположенностью.

По мнению ученых, использование кишечной бактерии в качестве мишени поможет разработать новые лекарства для лечения недуга.

Общество Здоровье Мир женщин
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