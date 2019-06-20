Выявлена причина смертельно опасной аутоиммунной болезни у женщин

Исследователи из Йельского университета сосредоточились на изучении опасного аутоиммунного заболевания, часто поражающего молодых женщин. Ученые пришли к выводу, что в развитии недуга могут быть частично виноваты кишечные бактерии. Об этом пишет Medicalxpress.

Сообщается, что исследовательская группа работала с пациентами с антифосфолипидным синдромом - расстройством иммунной системы, повышающим риск образования тромбов.

Так, хроническое заболевание может привести к образованию тромбов в легких, инсультам, сердечным приступам, а у беременных - к преждевременным родам.

Исследователи обнаружили, что распространенная кишечная бактерия Roseburia intestinalis может провоцировать развитие аутоиммунного заболевания у людей с генетической предрасположенностью.

По мнению ученых, использование кишечной бактерии в качестве мишени поможет разработать новые лекарства для лечения недуга.