Зачем российские учителя поехали на работу в Таджикистан?

Прилавки рынков ломятся от абрикосов и поздней черешни. В тени плюс 36. В Таджикистане на три недели позже, чем в России, подходит к концу учебный год. И российский учительский десант, который по межправительственному соглашению два года назад отправился в страну, подводит его итоги. Из самого заметного: у супружеской пары учителей в "командировке" родился ребенок, ученики стали победителями десятка республиканских и международных олимпиад.

Русскоязычное образование для республики - в ряду стратегических задач. Учитывая, что 1,5 миллиона таджиков выезжают на заработки в Россию, программа по развитию русского языка в стране продлена до 2030 года. Действует несколько филиалов ведущих российских вузов, а квота на бюджетное обучение в России самая большая в СНГ: 630 человек. По проекту, который патронируют президент Таджикистана Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в республике сейчас работают 48 российских учителей. Они живут в Душанбе, в северной Согдийской и южной Хатлонской областях, а также самой отдаленной автономной Горно-Бадахшанской.

Знаменитый своей историей Гиссар находится в 30 километрах от столицы. Учиться, когда солнце не дает передохнуть даже вечером, тяжело не только потому, что год на исходе. Некоторые старшеклассники готовились к Уразе и держали пост. "Не едят весь день и даже воду не пьют", - преподаватель русского языка и литературы из Костромы Ольга Криницына разгребает нам дорогу в толпе семиклашек. Это ее любимый класс. Их уже довольно правильный русский она без преувеличения выстрадала на вечерних дополнительных занятиях. Президентская школа для одаренных детей - одна из шести подобных в республике. Новая, построена в чистом поле. О городской цивилизации напоминает лишь огромная чайхона в форме дыни, блестящее на солнце конструктивистское сооружение. Как будто для того, чтобы усилить впечатление о сельской уединенности, появляется черный теленок и чешет бок об ограду. Обычной гиссарскую школу назвать сложно. 40 процентов детей поступают сюда по конкурсу со всей страны: три человека на место. Остальные - на договорной основе. В "пионерских" галстуках цветов государственного флага и белых рубашках, они выстраиваются в шеренгу, трогательно прикладывают руку к сердцу и кланяются, старательно выговаривая сложное для них "Здравствуйте!". Эмоциональность ("Бахудо, - клянутся, - выучу про фотосинтез!"), желание во что бы то ни стало ответить первым и быть успешным - это то, что все российские педагоги отвечают на дежурный вопрос о разнице между российскими и таджикскими школьниками. Классы с возможностью использовать технологии виртуальной реальности, спортзал с амфитеатром для зрителей на 500 мест, актовый, как театр, в бархате и хрустале… В кабинете директора огромные мониторы: картинки с камер во всех классах. "Весь день под прицелом у начальства", - ежусь. " Зато никто не посмеет отнестись к педагогу неуважительно, - парирует Саидзода Мухаммадтоир, как мне кажется, намекая на шокирующие истории из рунета. И гостеприимно приглашает к столу: лепешки, миндаль в кунжутных семечках, абрикосовое варенье… Вот, например, гордится директор, в Таджикистане отменили пышные выпускные и последние звонки, чтобы недоросли не гоняли после по городу на машинах, не пугали прохожих, а родители не снимали с себя последнее... Прощание со школой ограничивается официальной линейкой.

1,5 миллиона таджиков выезжают на заработки в Россию. Поэтому программа по развитию русского языка в стране продлена до 2030 года

Не спешат здесь отказаться и от выпускных сочинений. Одиннадцатиклассники пишут про "образ Онегина", размышляют, почему Базаров стал нигилистом. "Эти темы сложны и для современного российского выпускника, - в разговор вступает русист Ольга. - А как сложно этим детям, можете себе представить. Книг в достаточном количестве не хватает". Речь, конечно, идет о классах, где преподавание на русском. Но и в таджикских русский язык учат как иностранный с первого класса.

В Гиссаре работают шестеро российских учителей. Особенно непросто пришлось естественникам. " Знаете, что такое "пет"? - спрашивает Ирина Голованова из Кемерова, учитель физики. - Это оценка "пять". Два года назад большинство в моем классе по-русски знали только это слово. Языковое недопонимание заданий было колоссальным. Когда ехала сюда, плохо представляла, что такое может быть. Приходилось объясняться на пальцах или через переводчиков-детей. Но эти же ребята сейчас рассказывали вам, как устроена атомная станция, объясняли, есть ли смысл строить реактор в Таджикистане. В этом году моя выпускница сдавала экзамен в российский авиационный вуз и набрала 98 баллов из ста возможных". Нехватку учебников на русском каждый решает по-своему. Скажем, преподаватель информатики Артем Шершаков из Костромской области учит по местным. "Я по-таджикски заговорил".аботай".

Географу Резеде Сухановой из Уфы пришлось освоить новый для себя предмет "География Таджикистана". Никакой скидки на плохое знание языка: "Учитесь в школе для одаренных, так и будьте одаренными". До сих пор ее изумляет "лес рук", который в российских школах редко встретишь: "Толпа с дневниками после урока, не получил оценку - трагедия!". А школьников удивляет то, что молодая учительница обращается к ним на вы, знает арабский, читает на нем молитву. Как у любого мужчины за учительской кафедрой, у импозантного, с пиратской серьгой в ухе, биолога, по совместительству мужа русички, Игоря Криницына фора в любви учеников. Он работает еще и в Академии наук Таджикистана. За два года успел объездить полстраны с научными экспедициями, о чем с увлечением рассказывает своим подопечным. Смеясь сообщает, что жена в горах не была: боится змей. Школьники живут в общежитии и учатся практически весь день. Это накладывает и на учителей особые обязательства. Например, всегда быть в профессиональном тонусе, в адекватном настроении и виде. Вся жизнь как на ладони. Это непросто. Жилье - две новые многоэтажки: от подъезда до школьного крыльца, посчитала, 95 шагов. Но положа руку на сердце, чтоб я так жил! Условий, как здесь, нет даже у педагогов, которые работают в Душанбе. Не говоря уже о тех, кто попал в отдаленный Фархор на самом юге страны. Двухкомнатная квартира в 70 "квадратов" с огромной кухней и трехметровыми потолками. "Красная ветка" по электричеству: это значит, что отключение бывает в редчайших случаях. Есть вода и центральное отопление, чем далеко не все школы страны могут похвастаться. Живут рядом, дверь в дверь, говорят, есть к кому за солью сходить. Ездят, кому надо, на православную службу в храм в Душанбе. Для некоторых учителей, в одиночку попавших в далекие кишлаки, невозможность побыть среди своих, просто окунуться в родной язык, оказалась решающей, когда принималось решение о преждевременном отъезде в Россию.

На тарелке белые шарики-конфеты. На вкус остро-соленые. Курут из творога. "Научились делать покупки на базаре, - на кухне у Ольги и Игоря Криницыных прячемся от зноя. - Муж торгуется так, что таджики потеют. Поначалу, чтобы не обманывали, мы расспросили у местных, что почем, и ходили на рынок со списком. Сейчас к нам привыкли, а уж если скажешь, что от Игоря с серьгой в ухе, сразу скидывают цену. Но тоскуем по родным салу и селедке!"

Народный статус учителя в Таджикистане действительно высочайший. В такси денег не берут, кондуктор расчищает сидячие места, если узнает, что "малима" едет. Но вопрос жилья - одна из нескольких ложек дегтя в истории россиян-педагогов в Таджикистане. Аренда квартир и оплата коммуналки лежит на школьных бюджетах, а они не везде могут выдержать такую нагрузку. На них и авиабилеты: учителя два раза в год летают на каникулы домой.

Как объяснили в представительстве Россотрудничества в Таджикистане, российская сторона обеспечила учителей медицинской страховкой, но нужно "срастить" ее с реальной медицинской помощью. Пока заболевших устраивали в госпиталь 201-й российской военной базы в Душанбе. Но что делать с теми, кто живет в далеких от столицы городах и поселках, например в Хороге? Многое еще предстоит утрясти российской и таджикской сторонам: например, вопросы больничных или переаттестации. К слову, по мнению учителей, пробуксовка в принятии необходимых решений происходит потому, что у сторон неравные административные ресурсы: с таджикской - проект курирует министерство образования и науки, а с российской - Интердом в Иванове.

- Многие задаются вопросом: зачем мы здесь? - неожиданно говорит Ольга, когда мы начинаем прощаться. - Да, дать знания, да, погрузить в русскоговорящую среду. Но для меня важнее показать образ интеллигентного, духовно красивого русского человека. Не такого, с которым таджики, приехав на заработки, часто знакомятся в России, не такого, который их эксплуатирует и может обмануть… Наступил момент, назовите его, если хотите, кризисом среднего возраста, когда захотелось оглядеться и понять, что есть настоящая жизнь. А еще - обрести друзей. У нас здесь это получилось. Сложился круг единомышленников, открылись колоссальные возможности профессионального общения. У нас в России мы все бежим зарабатывать деньги, замучены отчетностью, времени оглядеться по сторонам нет. А здесь есть: и на творчество, и на общение.

Прямая речь

Михаил Вождаев, руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане:

- Российские учителя, приехавшие работать в Таджикистан, участвуют в отборе абитуриентов в российские вузы по квоте. Напомню, что годовая квота правительства Российской Федерации на все страны мира - 15 тысяч бюджетных мест. Для Таджикистана выделяется 630. Это самая высокая квота в СНГ. Ежегодно испытания проходят 3,5 тысячи таджикских выпускников.