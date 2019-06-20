Более двух лет закон обязывает букмекерские конторы отчислять часть своих доходов на развитие спорта. Однако ожидаемых изменений во внебюджетном финансировании детско-юношеского и профессионального спорта так и не произошло. Букмекеры предпочитают тратить целевые средства там, где можно получить от них максимальную отдачу - то есть вкладываются главным образом в несколько премьер-лиг, взамен получая рекламу на популярных соревнованиях.

Проблема целевых отчислений на спорт была поднята главой государства. "Нужно еще раз внимательно проанализировать соответствующую систему нормативного регулирования. И в том числе предусмотреть четкие и понятные принципы, по которым часть доходов, формирующихся вокруг профессионального спорта, целевым образом направлялась бы на развитие массового спорта, воспитание новых звезд, способных стать примером для подрастающих поколений", - подчеркнул он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Вопросы главы государства к правоприменительной практике нашли свое отражение в перечне поручений, данных по итогам заседания Совета, - значительная их часть направлена на совершенствование законодательства по отношению к букмекерам.

Напомним, что сейчас организаторы азартных игр отчисляют 5% дохода на развитие спорта тех направлений, ставки на которые они принимают. Из этих средств 20% должно идти на развитие детско-юношеского спорта, а 80% - на поддержку профессионалов. Предполагалось, что эти деньги станут заметным каналом внебюджетного финансирования массового спорта в России и послужат стимулом его развития.

Но это в теории. На практике же закон позволяет букмекерским конторам самим выбирать направления целевых отчислений. Выбор, как правило, делается в пользу наиболее популярных объединений, располагающих большим медиаресурсом и охватом аудитории - поэтому букмекеры получают выгодные рекламные контракты. Российская премьер-лига по футболу, например, благодаря трансляции матчей по федеральным телеканалам охватывает миллионы платежеспособных болельщиков. Бюджеты клубов премьер-лиги исчисляются миллиардами, а зарплаты футболистов - миллионами рублей и даже долларов. Стоит ли говорить, что реклама букмекеров открывает и закрывает трансляции матчей, украшает стадионы и приносит немалую пользу им самим.

В таких немедийных видах спорта, как, например, бадминтон или легкая атлетика, лиги среднего уровня сегодня просто не имеют шансов получить хоть что-то от огромного рынка ставок на спорт

Совсем другая атмосфера царит в клубах Футбольной национальной лиги, не говоря уже о командах Профессиональной футбольной лиги (ранее именовались Первый и Второй дивизион соответственно). Интерес к их матчам в десятки раз ниже, медийная поддержка на минимальном уровне - и, следовательно, шансы на целевые отчисления и заключение рекламного контракта практически отсутствуют. СМИ замечают клубы этих лиг лишь в экстраординарных ситуациях - например, при недавнем громком скандале с взаимными обвинениями о договорном характере матча "Чайка" -"Черноморец" (3:1). Как следствие, отсутствует и спонсорский интерес у букмекеров.

- Мы знаем о проблеме неравномерного распределения отчислений между спортивными организациями. Система пока не в полной мере справедливая, - говорит председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. - Готовятся поправки, которыми устанавливается обязанность всех букмекерских контор заключать соглашения с общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами, организующими спортивные соревнования, и уплачивать целевые отчисления… В будущем нужно увеличить долю отчислений букмекерских компаний на развитие спорта до 10% от оборота.

В таких видах спорта, как бадминтон, легкая атлетика, лиги среднего уровня сегодня просто не имеют шансов получить хоть что-то от огромного рынка ставок на спорт. Развитию спортивной инфраструктуры, детского и массового спорта сложившаяся ситуация тоже никак не помогает, хотя по первоначальным замыслам законотворцев букмекеры должны были поддерживать и их тоже.

- Главным недостатком следует назвать то, что финансирование получают спортивные организации, представляющие наиболее развитые и популярные виды спорта, - отмечает зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, профессор НИУ ВШЭ Елена Истягина-Елисеева. - Менее же популярные виды спорта фактически лишены возможности получить финансовую поддержку, что существенно ограничивает возможность их развития.

В итоге детский и не очень медийный профессиональный спорт во многом держатся на энтузиазме (а порой и личных средствах) их истинных подвижников. Таких как прославленный российский тренер, экс-наставник сборной России по футболу Леонид Слуцкий, который на протяжении уже трех лет тренирует детей в своем родном Волгограде, превозмогая безденежье и формализм спортивных чиновников. Или же ростовский бизнесмен Андрей Чайка, основавший и спонсирующий тот самый одноименный футбольный клуб "Чайка", оказавшийся в центре вышеупомянутого скандала в ПФЛ.

Очевидно, что действующая система целевых отчислений не отвечает заявленным целям, а букмекерские конторы используют ее для собственного продвижения и рекламы. Чтобы изменить ситуацию и все-таки направить средства от азартных игр на благое дело, эту систему еще предстоит значительно усовершенствовать.