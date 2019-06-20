Новости

В Совфеде оценили решение о продлении санкций ЕС против России 20:26
В МИД России отреагировали на срыв работы Генассамблеи МАП в Грузии 20:04
В детские сады в Москве будут брать с 2,4 лет 20:02
Шарапова оступилась во втором круге турнира в Испании 19:49
Трамп намекнул на ответ после уничтожения Ираном беспилотника США 19:45
Санитарный вертолет эвакуирует пострадавших в новой Москве 19:37
Трамп назвал "большой ошибкой" решение Ирана сбить беспилотник США 19:35
Накануне выхода нового альбома трагически погиб музыкант Филипп Здар 19:32
Семашко: Отношения Минска и Москвы вскоре выйдут на качественно новый уровень 19:30
"Краснодар" нашел усиление в Нидерландах 19:27
Курс евро опустился ниже 71 рубля 19:25
"Аякс" продлил контракт с главным тренером Эриком тен Хагом 19:25
Постпред РФ заявил о массовом минировании Донбасса украинскими военными 19:21
Дорогой брат Hyundai Creta: Kia представила новый кроссовер Seltos 19:16
Посол Беларуси в России: Роуминг между странами отменят в течение двух лет 19:08
Депздрав прокомментировал смерть годовалой девочки в Москве 18:56
Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии" 18:45
Путин снова призвал Киев к диалогу с Донбассом 18:42
Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг слухи о переносе турнира из Катара 18:38
Саша Белый и Антон Городецкий могут стать героями детского фильма 18:37
Загитова и Медведева поделили Гран-при 18:36
Арестован экс-глава отделения полиции МО по борьбе с оборотом наркотиков 18:24
В Пензе после жалобы бизнесмена оценят законность деятельности ревизоров 18:15
Дагестанский самолет МАИ-411 может использоваться для аэротакси 18:10
Сына экс-генерала ФСБ получил 10 лет колонии за наркотики 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 18:54
Рубрика: Экономика

Когда хитрят букмекеры

Закон о целевых отчислениях от азартных игр пока не очень помог детскому и массовому спорту
Текст: Ирина Мансурова
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(7890)
Более двух лет закон обязывает букмекерские конторы отчислять часть своих доходов на развитие спорта. Однако ожидаемых изменений во внебюджетном финансировании детско-юношеского и профессионального спорта так и не произошло. Букмекеры предпочитают тратить целевые средства там, где можно получить от них максимальную отдачу - то есть вкладываются главным образом в несколько премьер-лиг, взамен получая рекламу на популярных соревнованиях.

Проблема целевых отчислений на спорт была поднята главой государства. "Нужно еще раз внимательно проанализировать соответствующую систему нормативного регулирования. И в том числе предусмотреть четкие и понятные принципы, по которым часть доходов, формирующихся вокруг профессионального спорта, целевым образом направлялась бы на развитие массового спорта, воспитание новых звезд, способных стать примером для подрастающих поколений", - подчеркнул он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Вопросы главы государства к правоприменительной практике нашли свое отражение в перечне поручений, данных по итогам заседания Совета, - значительная их часть направлена на совершенствование законодательства по отношению к букмекерам.

Напомним, что сейчас организаторы азартных игр отчисляют 5% дохода на развитие спорта тех направлений, ставки на которые они принимают. Из этих средств 20% должно идти на развитие детско-юношеского спорта, а 80% - на поддержку профессионалов. Предполагалось, что эти деньги станут заметным каналом внебюджетного финансирования массового спорта в России и послужат стимулом его развития.

Но это в теории. На практике же закон позволяет букмекерским конторам самим выбирать направления целевых отчислений. Выбор, как правило, делается в пользу наиболее популярных объединений, располагающих большим медиаресурсом и охватом аудитории - поэтому букмекеры получают выгодные рекламные контракты. Российская премьер-лига по футболу, например, благодаря трансляции матчей по федеральным телеканалам охватывает миллионы платежеспособных болельщиков. Бюджеты клубов премьер-лиги исчисляются миллиардами, а зарплаты футболистов - миллионами рублей и даже долларов. Стоит ли говорить, что реклама букмекеров открывает и закрывает трансляции матчей, украшает стадионы и приносит немалую пользу им самим.

В таких немедийных видах спорта, как, например, бадминтон или легкая атлетика, лиги среднего уровня сегодня просто не имеют шансов получить хоть что-то от огромного рынка ставок на спорт

Совсем другая атмосфера царит в клубах Футбольной национальной лиги, не говоря уже о командах Профессиональной футбольной лиги (ранее именовались Первый и Второй дивизион соответственно). Интерес к их матчам в десятки раз ниже, медийная поддержка на минимальном уровне - и, следовательно, шансы на целевые отчисления и заключение рекламного контракта практически отсутствуют. СМИ замечают клубы этих лиг лишь в экстраординарных ситуациях - например, при недавнем громком скандале с взаимными обвинениями о договорном характере матча "Чайка" -"Черноморец" (3:1). Как следствие, отсутствует и спонсорский интерес у букмекеров.

- Мы знаем о проблеме неравномерного распределения отчислений между спортивными организациями. Система пока не в полной мере справедливая, - говорит председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. - Готовятся поправки, которыми устанавливается обязанность всех букмекерских контор заключать соглашения с общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами, организующими спортивные соревнования, и уплачивать целевые отчисления… В будущем нужно увеличить долю отчислений букмекерских компаний на развитие спорта до 10% от оборота.

В таких видах спорта, как бадминтон, легкая атлетика, лиги среднего уровня сегодня просто не имеют шансов получить хоть что-то от огромного рынка ставок на спорт. Развитию спортивной инфраструктуры, детского и массового спорта сложившаяся ситуация тоже никак не помогает, хотя по первоначальным замыслам законотворцев букмекеры должны были поддерживать и их тоже.

- Главным недостатком следует назвать то, что финансирование получают спортивные организации, представляющие наиболее развитые и популярные виды спорта, - отмечает зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, профессор НИУ ВШЭ Елена Истягина-Елисеева. - Менее же популярные виды спорта фактически лишены возможности получить финансовую поддержку, что существенно ограничивает возможность их развития.

В итоге детский и не очень медийный профессиональный спорт во многом держатся на энтузиазме (а порой и личных средствах) их истинных подвижников. Таких как прославленный российский тренер, экс-наставник сборной России по футболу Леонид Слуцкий, который на протяжении уже трех лет тренирует детей в своем родном Волгограде, превозмогая безденежье и формализм спортивных чиновников. Или же ростовский бизнесмен Андрей Чайка, основавший и спонсирующий тот самый одноименный футбольный клуб "Чайка", оказавшийся в центре вышеупомянутого скандала в ПФЛ.

Очевидно, что действующая система целевых отчислений не отвечает заявленным целям, а букмекерские конторы используют ее для собственного продвижения и рекламы. Чтобы изменить ситуацию и все-таки направить средства от азартных игр на благое дело, эту систему еще предстоит значительно усовершенствовать.

Экономика Финансы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, за что ему стыдно до сих пор
Постпред РФ заявил о массовом минировании Донбасса украинскими военными
Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии"
Курс евро опустился ниже 71 рубля
Трамп намекнул на ответ после уничтожения Ираном беспилотника США