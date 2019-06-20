Новости

Зеленский отменил более 60 указов прежних времен 17:15
Путин назвал трагедией отказ Зеленского от диалога с Донбассом 17:15
Путин рассказал про работу президента и назвал главную проблему в стране 17:12
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог 17:07
Петербургские депутаты одобрили законопроект о расселении коммуналок 16:54
В Петербурге обсудят вопросы цифровизации государственного управления 16:50
Путин рассказал, за что ему стыдно до сих пор 16:38
Путин ответил на вопрос, могут ли девушки летать на истребителях 16:38
Путин ответил, как решить вопрос урегулирования в Сирии 16:37
Умер основной владелец "Уралсиба" Владимир Коган 16:33
Путин надеется, что дело не дойдет до войны между США и Ираном 16:24
В Москве выявлено более 10 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров 16:24
В Ростове к началу учебного года откроется школа на 1340 мест 16:23
Путин заявил, что Россия не торгует своими союзниками 16:20
Путин поручил обеспечить тюменский поселок питьевой водой 16:18
Завершились съемки триллера "У нее другое имя" 16:16
Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку 16:15
На Ставрополье мальчик попал в больницу после посещения аквапарка 16:15
Названа версия появления голов крокодилов в Симферополе 16:10
В Саратове женщину затянуло в станок в стекольном цеху 16:08
Жители Оренбуржья попросили взять на контроль ремонт сельской школы 16:07
Свалку, на которую дончане пожаловались Путину, уберут в 2020 году 16:05
Путин рассказал, возможно ли в России возвращение к социализму 16:04
В Новгородской области захоронят останки советского летчика из Украины 16:01
В Нижегородской области сошли с путей шесть вагонов грузового поезда 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 17:15
Рубрика: В мире

Зеленский отменил более 60 указов прежних времен

Текст: Александр Ленин

Президент Украины Владимир Зеленский отменил более шестидесяти указов своих предшественников на посту главы государства.

Путин назвал трагедией отказ Зеленского от диалога с Донбассом

Новоизбранный украинский лидер подписал указ, в соответствии с которым 61 указ, изданный в первые десять лет так называемой независимости Украины во время правления Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, признаны утратившими силу, сообщают местные СМИ. Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

По словам Зеленского, в администрации главы государства была проведена полная ревизия этих указов.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
СМИ: КСУ признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Среди отмененных указов, такие документы, как указ от 19 декабря 1991 года № 9 "О временных неотложных мерах по усилению борьбы со спекуляцией и незаконной торговой деятельностью".

Также отменены указ от 12 июня 1995 года № 436 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности" и указ от 10 июля 1998 года № 762 "Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника
СМИ: КСУ признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП