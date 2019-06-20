Зеленский отменил более 60 указов прежних времен

Президент Украины Владимир Зеленский отменил более шестидесяти указов своих предшественников на посту главы государства.

Новоизбранный украинский лидер подписал указ, в соответствии с которым 61 указ, изданный в первые десять лет так называемой независимости Украины во время правления Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, признаны утратившими силу, сообщают местные СМИ. Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

По словам Зеленского, в администрации главы государства была проведена полная ревизия этих указов.

Среди отмененных указов, такие документы, как указ от 19 декабря 1991 года № 9 "О временных неотложных мерах по усилению борьбы со спекуляцией и незаконной торговой деятельностью".

Также отменены указ от 12 июня 1995 года № 436 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности" и указ от 10 июля 1998 года № 762 "Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий".