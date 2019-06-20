Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убедил украинских олигархов помочь стране в развитии экономики и социальной сферы. Речь идет о Ринате Ахметове, Викторе Пинчуке, а также Игоре Коломойском.

"С другими я ещё не встретился, но собираюсь", - подчеркнул украинский лидер на встрече с бизнес-сообществом страны.

По словам Зеленского, крупные предприниматели возьмут на себя ответственность за решение конкретных вопросов, передает телеканал ТСН

Пинчук, к примеру, будет заниматься проблемами социальной помощи украинским военнослужащим. Коломойский собирается вкладывать финансовые средства в инфраструктуру Донбасса. Ахметов будет инвестировать в местную медицину и дороги. "Я призываю вас не оставаться в стороне. Мы публично предложили направления, но ваше участие - это исключительно ваше решение и ваше дело", - подытожил Зеленский, обращаясь к представителям деловых кругов.