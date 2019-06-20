Женский гандбольный клуб ЦСКА создан в Москве

В следующем сезоне в женской гандбольной Суперлиге появится новый клуб - ЦСКА. Главным тренером команды станет датский тренер Ян Лесли, хорошо известный по работе в команде "Ростов-Дон".

В новом сезоне в женской гандбольной Суперлиге сыграют 12 клубов. Последним участником турнира станет московский ЦСКА, презентация которого состоится на следующей неделе.

На данный момент информации о новом клубе немного. По имеющимся сведениям, в его составе появятся игроки уровня национальной сборной России, а о планах и задачах, стоящих перед ЦСКА будет объявлено позже, сообщает ТАСС.

Стоит напомнить, что не так давно в мужской Суперлиге был возрожден московский "Спартак", который в минувшем сезоне занял второе место, уступив в финальной серии "Чеховским медведям".