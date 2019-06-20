Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме на севере Италии

В двухэтажном жилом доме в городе Гориция, расположенном на севере Италии, прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.

Как сообщает местный телеканал TgCom24, инцидент произошел около 4:20 по местному времени (5:20 мск). Отмечается, что в разрушенном доме было три квартиры, одна из которых на момент взрыва была пустой. В двух других проживали три человека.

На данный момент спасателям удалось извлечь тела двух жильцов. Поиски третьего продолжаются, он до сих пор может находиться под завалами дома, цитирует агентство АНСА заявление спасательных служб.

Местная полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.