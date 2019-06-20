Жители Норвегии создадут первую в мире "зону без времени"

Жители норвежского острова Соммарей признались, что после долгой полярной ночи, длящейся с ноября по январь, они максимально используют летние месяцы, игнорируя время. Так, в 2:00 ночи местное население все еще активно занимается своими делами, дети продолжают гулять на улице.

Проживающие на острове 300 человек подписали петицию о создании "свободной от времени зоны" на период продолжительности полярного дня с 18 мая по 26 июля, чтобы в полной мере насладиться светлыми летними днями. Это будет подразумевать гибкий график в школах и на работе, которая чаще всего касается туризма и рыболовства.

Жители острова уже передали свое заявление норвежским депутатам и обсудили практические и правовые вопросы инициативы, информирует CNN. Если данную просьбу удовлетворят законодатели, это будет первая подобная зона в мире.

Мост, ведущий на Соммарей, уже сейчас обвешан часами. Так приезжие демонстрируют, что здесь они забывают о времени.