Более половины трудовых мигрантов, находившихся в так называемой зоне риска, воспользовались "миграционной амнистией", объявленной Россией. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Государственной службы миграции (ГСМ) республики Болотбек Ибраимжанов.

- Амнистией смогли воспользоваться порядка 105 тысяч человек, - заверил чиновник. Всего же, по оценкам Госслужбы миграции КР, на территории России пребывало с различными нарушениями около 200 тысяч граждан республики.

Миграционная амнистия в отношении киргизстанцев проходила с 1 по 22 апреля. Гражданам КР, нарушившим сроки пребывания в РФ, представилась возможность легализоваться без выезда из России. В обозначенный период им нужно было явиться в любое районное отделение Главного управления по вопросам миграции МВД России для получения новой миграционной карты с постановкой на учет.

По данным внешнеполитического ведомства КР, российская сторона облегчила процесс легализации трудовых мигрантов из республики по договоренности между главами двух стран, достигнутой во время государственного визита президента Владимира Путина в Бишкек. "Решение об амнистии принято по просьбе киргизской стороны, - заявил лидер РФ. - В России многое делается для создания комфортных условий для киргизских трудовых мигрантов".

Амнистия в отношении мигрантов из Киргизии объявлялась во второй раз. Первая подобная кампания проводилась в конце 2018 года. Ею сумели воспользоваться десятки тысяч человек. Всего же, по данным ГСМ, в России трудятся не менее 650 тысяч граждан республики.

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Киргизия предлагает упростить порядок регистрации трудовых мигрантов в странах ЕАЭС. "На данный момент в России, в частности, он немного сложен, - утверждает завотделом миграционной политики ГСМ Майрамбек Бейшенов. - Людям необходимо регистрироваться по месту фактического проживания. Однако граждане России не всегда сдают квартиры официально. По этой причине они не соглашаются регистрировать жильцов, и это создает для мигрантов проблемы. Если гражданина КР во время каких-то мероприятий обнаруживают по другому адресу, ему грозит штраф".



В Госслужбе миграции полагают, что порядок регистрации в странах ЕАЭС мог бы носить уведомительный характер - по примеру норм, действующих в Казахстане.