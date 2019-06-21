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21.06.2019 02:05
Рубрика: В мире

Мигранты воспользовались амнистией

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 133(7891)
Более половины трудовых мигрантов, находившихся в так называемой зоне риска, воспользовались "миграционной амнистией", объявленной Россией. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Государственной службы миграции (ГСМ) республики Болотбек Ибраимжанов.

- Амнистией смогли воспользоваться порядка 105 тысяч человек, - заверил чиновник. Всего же, по оценкам Госслужбы миграции КР, на территории России пребывало с различными нарушениями около 200 тысяч граждан республики.

Миграционная амнистия в отношении киргизстанцев проходила с 1 по 22 апреля. Гражданам КР, нарушившим сроки пребывания в РФ, представилась возможность легализоваться без выезда из России. В обозначенный период им нужно было явиться в любое районное отделение Главного управления по вопросам миграции МВД России для получения новой миграционной карты с постановкой на учет.

Фото: Пресс-служба президента КР
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По данным внешнеполитического ведомства КР, российская сторона облегчила процесс легализации трудовых мигрантов из республики по договоренности между главами двух стран, достигнутой во время государственного визита президента Владимира Путина в Бишкек. "Решение об амнистии принято по просьбе киргизской стороны, - заявил лидер РФ. - В России многое делается для создания комфортных условий для киргизских трудовых мигрантов".

Амнистия в отношении мигрантов из Киргизии объявлялась во второй раз. Первая подобная кампания проводилась в конце 2018 года. Ею сумели воспользоваться десятки тысяч человек. Всего же, по данным ГСМ, в России трудятся не менее 650 тысяч граждан республики.

Вместе с тем

Киргизия предлагает упростить порядок регистрации трудовых мигрантов в странах ЕАЭС. "На данный момент в России, в частности, он немного сложен, - утверждает завотделом миграционной политики ГСМ Майрамбек Бейшенов. - Людям необходимо регистрироваться по месту фактического проживания. Однако граждане России не всегда сдают квартиры официально. По этой причине они не соглашаются регистрировать жильцов, и это создает для мигрантов проблемы. Если гражданина КР во время каких-то мероприятий обнаруживают по другому адресу, ему грозит штраф".

В Госслужбе миграции полагают, что порядок регистрации в странах ЕАЭС мог бы носить уведомительный характер - по примеру норм, действующих в Казахстане.

В мире экс-СССР Киргизия
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