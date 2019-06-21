Сегодня в столице Беларуси начинаются II Европейские игры

Церемония открытия II Европейских игр состоится вечером 21 июня на арене "Динамо" в Минске. Ее главным событием станет выступление российской оперной дивы Анны Нетребко. А уже в субботу утром белорусская столица примет первые соревнования. Игры продлятся до 31 июня.

Сама по себе идея проводить в Старом Свете такие вот континентальные аналоги Олимпиады относительно новая, хотя в той же Азии или Америке они имеют давние традиции и пользуются огромной популярностью. Европа же в этом смысле была в отстающих хотя бы потому, что федерациям по отдельным видам спорта трудно подстроить под такое событие свой календарь. Пионером в 2015-м выступил Баку, поразивший масштабом и качеством. Теперь миссия принять более 4000 атлетов, которые будут соревноваться в 15 видах спорта, поручена Минску.

Весело болеть

Еще в среду вечером на главном стадионе страны, "Динамо", провели генеральный прогон церемонии открытия. Интересно, что репетировали его не за закрытыми дверями, а в присутствии зрителей. Единственным условием для них стала настоятельная просьба не снимать происходящее на телефоны, так что поделиться со всем миром фото и видео раньше времени они не смогли. Зато все службы арены прошли тренировку в "боевом" режиме - отработали и процедуры досмотра на входе, и систему общепита. Ну а артисты и волонтеры, задействованные в церемонии, оценили, каково это - выйти на поле перед многотысячной толпой.

Людно было в этот вечер и в другом знаковом месте города - около Дворца спорта, где пройдут соревнования самбистов и турнир по уличному баскетболу 3х3. Именно здесь, в самом центре Минска, открыли огромную фан-зону. Просмотр соревнований на большом экране вообще становится в последние годы страшно модным - без фан-зон уже невозможно представить крупные чемпионаты по футболу или хоккею. Сделать подобное сейчас - решение неочевидное, ведь игровые виды спорта в Минске представлены по минимуму. Тем интереснее будет понаблюдать, как на большом экране "приживутся" гимнасты, стрелки и борцы.

Пока в фан-зонах нескучно даже без трансляций, поскольку развлечений в них масса. На сцене - концерты нон-стоп, рядом с ней - танцы и вкусная еда. Постарались и спонсоры, которые дарят подарки и завлекают народ на свои стенды. Так что здесь есть чем заняться не только спортивным болельщикам, но и случайным прохожим. Кстати, во время Игр таких фан-зон будет работать целых десять. Из них три в Минске, а остальные - в других крупных городах страны.

Дорога в Токио

К организации столь масштабного события в Беларуси подошли максимально практично и "вписали" Европейские игры в уже готовую инфраструктуру. Например, автобусы-шаттлы, которые перевозят участников соревнований и журналистов, курсируют по улицам наравне с обычным городским транспортом. Единственное отличие - попасть в них можно только по аккредитации.

Спортивные арены тоже все знакомые. Тот же стадион "Динамо" примет соревнования по легкой атлетике, "Минск-Арена", где обычно играют в хоккей, ждет гимнастов, а на другом ледовом дворце, "Чижовка-Арене", будут выступать мастера карате. Опыт хоккея вообще оказался очень востребован. В 2014-м Минск принимал чемпионат мира, для которого построили не только ледовые дворцы, но и капитально обновили гостиничный фонд. Теперь в этих отелях живут журналисты, руководители делегаций и спортивных федераций, а также болельщики, которых ожидается несколько тысяч. Благо во время Игр в Беларуси действует безвизовый въезд, и пропуском на границе являются билеты на соревнования.

Желающих попасть в программу Европейских игр, кстати, было гораздо больше, чем мест. Заявки подали представители аж 43 видов спорта, а организаторы выбрали из них 15, причем необязательно олимпийских. Так, например, в Минске пройдут соревнования по самбо и пляжному футболу, которых на Олимпиаде пока увидеть не получится. Помимо медалей на кону стоят еще и лицензии на Игры-2020 в Токио. Их разыграют в восьми видах: велосипедный спорт, гребля на байдарках и каноэ, карате, легкая атлетика, стрельба из лука, пулевая и стендовая стрельба, настольный теннис, баскетбол 3х3. Отбор в гимнастике и борьбе пройдет отдельно, но и здесь уровень конкуренции ожидается очень высокий. Турниры по боксу и дзюдо имеют статус чемпионатов Европы, а в легкой атлетике нас ждет интересный эксперимент. Здесь запланирован командный турнир по нокаут-системе, который будет длиться целых пять дней.

Медали ждем

Российская делегация в Минске - одна из самых многочисленных. В ней 225 спортсменов, а с учетом тренеров и персонала список начитывает 381 фамилию. Планы, по словам президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, самые серьезные - привезти домой порядка 30 золотых медалей. Это позволит бороться за первое место в общекомандном зачете.

В восьми видах спорта будут разыграны олимпийские лицензии на Игры в Токио-2020

Амбиции подтверждает и состав нашей сборной. Здесь есть и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира. Сильнейших спортсменов привезли в Минск стрелки, в пляжном футболе Россию представляет национальная сборная. Дина Аверина, Алексей Алипов, Давид Белявский, Абдулрашид Садулаев, Дарья Шмелева - эти люди не нуждаются в особом представлении. И на Евроигры они приехали с совершенно конкретной задачей - победить.

Помочь нашим спортсменам этой цели добиться должны и болельщики. В Минске их ожидается довольно много, поэтому для россиян откроют даже специальный дом. Каждый день в нем запланировано более десятка самых разных мероприятий. Церемонии чествования победителей, показательные выступления, встречи с известными спортсменами, концерты, фотовыставки, мастер-классы, викторины - все это в Доме болельщика. Там же, разумеется, просмотр соревнований на большом экране и магазин с атрибутикой и сувенирами.