Овен

Продумайте стратегию и тактику будущих действий и найдите пути наименьшего сопротивления.

Телец

Не лучшее время для смены работы. Хотя не стоит держаться за должность, если она перестала приносить вам удовольствие.

Близнецы

Независимость любимого человека может довести вас до срыва, после которого вы, возможно, даже разорвете отношения.

Рак

Ваше внимание сосредоточено на том, что говорят и делают окружающие, а самореализация может оказаться менее важной.

Лев

Вы будете легко находить общие темы с людьми, если попытаетесь поставить себя на их место.

Дева

У вас появятся новые возможности, хотя реализация одних покажется вам не по силам, а другие пугают своей сложностью.

Весы

Некоторые мысли, сказанные вскользь вашими недоброжелателями, вы уловите и сможете упредить зреющую каверзу.

Скорпион

Не стоит заниматься самолюбованием. Поменьше критикуйте поступки ближних и не ставьте им на вид свою добродетель.

Стрелец

Соблюдайте умеренность в тратах и еде. Направьте вашу энергию на физическую активность.

Козерог

Неделя благоприятна в плане гармонии и внутреннего комфорта, которые будут вас сопровождать.

Водолей

Звездный совет один: будьте гибкими по отношению ко всему новому и не бойтесь учиться.

Рыбы

У вас период энергетического спада и повышенного риска травм. Следующая неделя вас порадует.