По 100 тысяч сомов на семью предлагает выделить малоимущим и малообеспеченным гражданам республики министерство труда и социального развития КР - в качестве единовременной помощи. Ведомство надеется снизить уровень бедности, дав людям возможность открыть собственное дело или переучиться.

Внедрение нового инструмента в борьбе с бедностью предусматривается постановлением правительства, проект которого минтруда и соцразвития КР вынесло на общественное обсуждение. Документ предполагает заключение с малообеспеченными или малоимущими семьями специальных социальных контрактов. Государство будет оказывать помощь в обмен на определенные обязательства со стороны граждан.

- Например, семья обязуется наладить работу в личном подсобном хозяйстве, либо открыть малый бизнес, либо кто-то из ее членов пройдет переобучение, устроится на работу и обеспечит себе и близким стабильный доход, - поясняют в ведомстве. - Обязательным условием получения единовременной помощи станет выполнение заявителем мероприятия программы социальной адаптации. Кроме того, каждую семью будут курировать в течение всего периода реализации проекта.

Запустить новый механизм поддержки бедных минтруда и соцразвития предлагает с августа текущего года. Действовать эта программа будет до 31 декабря 2022-го. На ее реализацию потребуется по 300 миллионов сомов ежегодно.

Кстати



По данным Нацстаткома республики, в 2018 году за чертой бедности проживали свыше 1,4 миллиона киргизстанцев - 22,4 процента населения КР. Более 35 тысяч из них - за чертой крайней бедности.