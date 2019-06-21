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21.06.2019 01:15
Рубрика: В мире

С малообеспеченными заключат контракт

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 133(7891)
По 100 тысяч сомов на семью предлагает выделить малоимущим и малообеспеченным гражданам республики министерство труда и социального развития КР - в качестве единовременной помощи. Ведомство надеется снизить уровень бедности, дав людям возможность открыть собственное дело или переучиться.

Внедрение нового инструмента в борьбе с бедностью предусматривается постановлением правительства, проект которого минтруда и соцразвития КР вынесло на общественное обсуждение. Документ предполагает заключение с малообеспеченными или малоимущими семьями специальных социальных контрактов. Государство будет оказывать помощь в обмен на определенные обязательства со стороны граждан.

Фото: Пресс-служба президента КР
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- Например, семья обязуется наладить работу в личном подсобном хозяйстве, либо открыть малый бизнес, либо кто-то из ее членов пройдет переобучение, устроится на работу и обеспечит себе и близким стабильный доход, - поясняют в ведомстве. - Обязательным условием получения единовременной помощи станет выполнение заявителем мероприятия программы социальной адаптации. Кроме того, каждую семью будут курировать в течение всего периода реализации проекта.

Запустить новый механизм поддержки бедных минтруда и соцразвития предлагает с августа текущего года. Действовать эта программа будет до 31 декабря 2022-го. На ее реализацию потребуется по 300 миллионов сомов ежегодно.

Кстати

По данным Нацстаткома республики, в 2018 году за чертой бедности проживали свыше 1,4 миллиона киргизстанцев - 22,4 процента населения КР. Более 35 тысяч из них - за чертой крайней бедности.

В мире экс-СССР Киргизия
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