Бизнес одобрил две дорожные карты по цифровым сквозным технологиям

Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО "Цифровая экономика" одобрила проекты дорожных карт по новым производственным технологиям, а также по робототехнике и сенсорике.

Представленные проекты дорожных карт ранее были рассмотрены на заседании наблюдательного совета организации "Цифровая экономика", которое прошло 24 мая на конференции ЦИПР, и направлены на доработку. В частности, по итогам доработки карта по новым производственным технологиям включила в себя элементы промышленной робототехники и решения для промышленного интернета.

В рамках корректировки проекта дорожной карты по робототехнике фокус развития технологий значительно сместился в сторону технологий управления роботами и развития решений в области сенсорики.

"Рассмотренные проекты дорожных карты одобрены с некоторыми замечаниями и предложениями по доработкам технического характера. После внесения необходимых правок документы будут направлены в правительство", - уточнил директор по направлению "Цифровые технологии" организации "Цифровая экономика" Сергей Наквасин.

По его словам, ранее рабочая группа одобрила четыре дорожных карты по квантовым технологиям, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), искусственному интеллекту и распределенному реестру, которые в ближайшее время также будут представлены в правительство РФ.