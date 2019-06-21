Болельщики и атлеты ждут грандиозного шоу на открытии II Европейских игр

Атмосфера атлетических состязаний, континентального спортивного праздника делает людей моложе и счастливее, она наполняет жителей и гостей белорусской столицы 21 июня предвкушением увлекательных состязаний, героических побед и уникальных результатов, которые навсегда останутся в летописи мирового спорта.

Многие заранее приходят семьями к трибунам стадиона "Динамо", раскрашивая лицо в цвета флага своей страны. Здесь сегодня по самым аккуратным подсчетам церемонию открытия II Европейских игр увидят около 25 тысяч человек. Прямую трансляцию почти в двести государств планеты будут вести национальные телеканалы, а также сайт медиахолдинга tvr.by.

Для удобства атлетов, дополнительные места будут организованы в своеобразном партере прямо на поле, сообщил начальник управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич. Кстати, российские болельщики тоже ждут от грандиозной церемонии открытия игр грандиозного шоу.

Своим мнением с репортерами БЕЛТА, в частности, поделилась москвичи Сазоновы. из Москвы. Открытие и закрытие любых Игр, по их мнению, всегда триумф театрального искусства.

"Нам очень понравилась ваша страна, поэтому получилось совпадение интересов: спорт и туризм. Завтра планируем пойти на стритбол, - рассказала Ирина Сазонова. - Для Беларуси, я думаю это очень важно. В 2018 году в России проходил чемпионат мира по футболу, было много отзывов от иностранцев. Они писали, что открыли для себя Россию с другой стороны. Думаю, что и в Беларуси будет приблизительно то же самое".

А маленькая София с братом Николаем тоже в восторге от белорусской столицы.

"Мне нравится, что здесь очень много деревьев и какой-то особый воздух", - поделилась впечатлениями от пребывания в Минске дочка Сазоновых.

Кстати, исполнительный продюсер российской компании "Арт Сити 5" генерального подрядчика по организации церемонии открытия Евгений Тимащук уже не скрывает, что в представление будут максимально вовлечены все гости с помощью элементов интерактива. Каким образом, переспрашивает он, и с удовольствием поясняет, что для режиссеров "зритель на стадионе – не статист, он органичная составляющая зрелищного успеха. Зритель поет, танцует, хлопает. Есть браслеты, которые светятся в ритме шоу, реквизит - чтобы они были частью представления. А это увеличивает качество телепоказа - телезритель чувствует эту энергию".

"Поскольку стадион без крыши, пришлось сделать тросовую разводку, чтобы полетать внутри чаши стадиона. И максимально разнообразим сценарий визуальными приемами", - описал творческие этюды сценария Тимащук.

По его словам, увлечь аудиторию позволит и необычная сцена, в которой использован комплекс технических решений: каскад из зеркальных сцен, подъемные механизмы, вращающиеся элементы. Сценарий церемонии открытия разрабатывала международная команда. Над воплощением непосредственно работал Алексей Сеченов. Именно он ставил со своей командой церемонии на Универсиаде в Казани и Азиатских играх в 2011 году. А всего в сценарии около десятка художественных эпизодов, в которых традиционные протокольные элементы сплетены с рассказом о Синеокой. В нем будет широко представлен и белорусский фольклор, завораживающие легенды и предания, памятники архитектуры, исторические личности и современники.

Начальник управления фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Алексей Богданович обратил внимание журналистов на сложность поставленных задачи.

"Так всегда бывает, когда страна хочет себя показать. Нам надо показать Беларусь так, чтобы это было понятно даже тем, кто ничего не знает о нашей стране", - отметил он.

Правда, добавил Алексей, эта задача легко выполнима для телезрителей с участием комментаторского гида, который даст пояснения всего происходящего. А вот публике на трибунах, даже белорусам, возможно, будут неизвестны некоторые обряды.

По большим экранам на стадионе будет идти телетрансляция - она поможет разъяснить или лучше рассмотреть какие-то детали. В том числе элементы дополненной реальности. Отдельным зрителям на трибунах - владельцам гаджетов последнего поколения - они будут доступны на персональных устройствах: если скачать и установить специальное приложение.

"Все тексты, которые присутствуют в сценарии - видеороликах, эпизодах - переводятся построчно на информационных экранах, на бегущей строке, которая идет по периметру поля. Мы старались сделать просмотр максимально комфортным и понятным", - резюмировал генеральный подрядчик организации церемонии Тимащук.

Словом, к торжеству европейского спорта в столице Беларуси все и все готово. А время отсчитывает последние минуты перед парадом континентального спортивного братства.