Браконьеров стало легче привлекать к уголовной ответственности

Убийство снежного барана теперь обойдется браконьеру в 100 тысяч рублей, барсука - в 12 тысяч, рыси или косули в 40 тысяч рублей. Дороже всего - гибриды зубра с бизоном и домашний скот (180 тысяч рублей за особь).

Сегодня, 21 июня, вступают в силу правила расчета крупного и особо крупного ущерба при незаконной охоте. Привлечь браконьеров к уголовной ответственности станет проще.

В постановлении правительства приводятся таксы исчисления ущерба для статьи 258 Уголовного кодекса (УК РФ) "Незаконная охота", а также приводится формула, с использованием которой исчисляется крупный и особо крупный ущерб.

"Документ облегчит подведение под уголовную статью браконьеров, которые раньше могли выскользнуть из-под ее действия, - пояснил "Российской газете" Владимир Кревер, научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF. - Речь о возможных мерах наказания в случаях нанесения крупного и особо крупного ущерба - более 40 тысяч рублей для крупного и более 120 тысяч рублей для особо крупного ущерба. Дело в том, что ущерб должен исчисляться по таксам и методикам, утвержденным правительством РФ. До постановления эти таксы были утверждены приказом Минприроды, то есть с точки зрения УК РФ их нельзя было использовать, поскольку указано, что они должны быть утверждены правительством. Теперь статья 258 нормально заработает".

По словам Михаила Крейндлина, руководителя программы по ООПТ отделения Гринпис в России, до настоящего момента статья 258 практически не работала, что оказывало сильное влияние на борьбу с браконьерством. При этом определенная путаница в нормах остается.

"Методика определения ущерба объектам животного мира, относящимся к объектам охоты, утвержденная приказом Минприроды в 2011 году, не отменена. Цифры там практически одинаковые, а сами методики определения ущерба разные. Возникает путаница, так как если есть признаки преступления, то надо руководствоваться новой методикой, а если нет, то старой. Но это никак не оговорено", - отмечает он.

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