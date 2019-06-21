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21.06.2019 05:00
Рубрика: Власть

Браконьеров стало легче привлекать к уголовной ответственности

Текст: Елена Березина
Убийство снежного барана теперь обойдется браконьеру в 100 тысяч рублей, барсука - в 12 тысяч, рыси или косули в 40 тысяч рублей. Дороже всего - гибриды зубра с бизоном и домашний скот (180 тысяч рублей за особь).
Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости
Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости

Сегодня, 21 июня, вступают в силу правила расчета крупного и особо крупного ущерба при незаконной охоте. Привлечь браконьеров к уголовной ответственности станет проще.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В постановлении правительства приводятся таксы исчисления ущерба для статьи 258 Уголовного кодекса (УК РФ) "Незаконная охота", а также приводится формула, с использованием которой исчисляется крупный и особо крупный ущерб.

"Документ облегчит подведение под уголовную статью браконьеров, которые раньше могли выскользнуть из-под ее действия, - пояснил "Российской газете" Владимир Кревер, научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF. - Речь о возможных мерах наказания в случаях нанесения крупного и особо крупного ущерба - более 40 тысяч рублей для крупного и более 120 тысяч рублей для особо крупного ущерба. Дело в том, что ущерб должен исчисляться по таксам и методикам, утвержденным правительством РФ. До постановления эти таксы были утверждены приказом Минприроды, то есть с точки зрения УК РФ их нельзя было использовать, поскольку указано, что они должны быть утверждены правительством. Теперь статья 258 нормально заработает".

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По словам Михаила Крейндлина, руководителя программы по ООПТ отделения Гринпис в России, до настоящего момента статья 258 практически не работала, что оказывало сильное влияние на борьбу с браконьерством. При этом определенная путаница в нормах остается.

"Методика определения ущерба объектам животного мира, относящимся к объектам охоты, утвержденная приказом Минприроды в 2011 году, не отменена. Цифры там практически одинаковые, а сами методики определения ущерба разные. Возникает путаница, так как если есть признаки преступления, то надо руководствоваться новой методикой, а если нет, то старой. Но это никак не оговорено", - отмечает он.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Власть Право Уголовное право Вступают в силу в июне 2019 года Законопроекты и комментарии Уголовное законодательство
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