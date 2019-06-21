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21.06.2019 03:15
Рубрика: Экономика

ЦБ ввел новые правила выплат для вкладчиков банков-банкротов

Текст: Роман Маркелов
Банк России обновил порядок выплат по вкладам физлиц в обанкротившихся банках, которые не участвовали в системе обязательного страхования вкладов.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Четыре документа - Указания ЦБ на эту тему вступают в силу с 21 июня.

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Фото: iStock
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Одно из них фактически содержит два основных изменения, комментирует руководитель направления "Банкротство и несостоятельность" юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Олег Пермяков.

Первое изменение касается порядка представления конкурсным управляющим отчета о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди, а также реестра требований кредиторов первой очереди и иных документов и сведений, необходимых для расчета размера предварительных выплат.

Это изменение связано с принятием Банком России еще одного указания, которое регламентирует использование информационных ресурсов ЦБ и предусматривает возможность предоставления конкурсным управляющим в Банк России необходимой документации не на бумажном носителе и в электронном виде, как требовалось ранее, а через личный кабинет в системе Банка России, рассказывает Пермяков.

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Второе и, по словам юриста, главное изменение касается допустимых размеров выплат вкладчикам. Ранее действующее указание ЦБ предусматривало исключительно возможность выплаты не более 700 тысяч рублей одному физлицу. В то время как вступившее в силу указание предусматривает выплату в 1,4 миллиона рублей для вкладчиков банков, которые состояли в системе обязательного страхования вкладов, но в связи с отзывом лицензии Банком России и изменением статуса банка на небанковскую кредитную организацию были из этой системы исключены, сказал Пермяков.

Основная цель изменений - усиление гарантий соблюдения реализации прав вкладчиков, говорит адвокат консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко. Так, новый порядок позволит еще сильнее ограничить возможности ущемления прав вкладчиков со стороны арбитражного управляющего, добавляет он.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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