Денис Мацуев объявил итоги первого тура конкурса пианистов

Такое в конкурсном мире случается нечасто: фортепианное жюри XVI Конкурса Чайковского нарушило регламент и пропустило на второй тур четырнадцать конкурсантов вместо двенадцати. Почему было принято такое решение и по какой системе работает на этом конкурсе жюри - прокомментировал для "РГ" председатель жюри пианистов Денис Мацуев.

Решение увеличить число участников второго тура - это компромисс или результат подсчетов баллов?

Денис Мацуев: Я еще утром предложил расширить число участников второго тура до 14 человек, так как уровень музыкантов высочайший и хочется, чтобы как можно больше ярких людей проявило себя во втором туре. Я предложил эту идею сначала членам жюри, потом - Валерию Гергиеву. Со мной согласились все, и я считаю, что это правильно. Мы пошли на изменение регламента, тем более такие прецеденты как-то случались на Конкурсах Чайковского. У нас сложился замечательный коллектив жюри - это потрясающие музыканты. Нововведение нашей работы состояло в том, что члены жюри прослушали всех 286 музыкантов, подавших заявки, по видео-отбору - включая 96-летнего Менахема Пресслера, который прислал свои результаты одним из первых.

Кроме того, Гергиев добился, что все члены жюри сидят на трех турах: никто никуда не уезжает. Что касается системы голосования, то мы нашли компромисс между "да" и "нет" и баллами. Не скрою, "да" и "нет" - это мое предложение, потому что на моих юношеских конкурсах эта система проверена, и более простого прозрачного способа голосования, на мой взгляд, не существует. Но параллельно мы ставим еще и баллы. Конкурсантам, которым мы ставим "нет", мы также выставляем от 1 до 5 баллов, а в случае - "да", мы ставим еще параллельно от 5 до 10 баллов. И если сразу несколько конкурсантов набирают одинаковое количество "да", то мы смотрим еще и на баллы, приплюсовывая их. Ну, а если равенство сохраняется, тогда у председателя жюри есть дополнительный голос. По итогам первого тура мы проголосовали сразу и обошлись даже без баллов.

На первом туре удивило однообразие программ: за редким исключением, практически все выбирали одни и те же сонаты, пьесы Чайковского, этюды. С чем это связано?

Денис Мацуев: Вообще, это немыслимо: столько Аврор и Апассионат я в своей жизни не слышал. А выбор был: любые сонаты Моцарта, Гайдна, Бетховена! Я не понимаю, с чем это связано. Многие говорят, что программа первого тура немного отдает экзаменационным прослушиванием: Бах, соната, этюды, пьеса Чайковского. Но у меня есть сомнения: такая программа - это традиция Конкурса Чайковского, так было всегда, потому что при проигрывании такой программы вы находитесь, словно на блюдечке - слышно все. Можно, конечно, поставить свободную программу, как на втором туре, чтобы больше раскрыть потенциальные возможности участников. Но Конкурс Чайковского - это конкурс высочайшего уровня, где профессионалы должны уметь играть программу любой сложности. Когда они играют Баха, сразу все становится ясным.

И все-таки, несмотря на этот трудный марафон, в консерватории сейчас царит праздник, и такой атмосферы нет нигде, ни на одном другом конкурсе. Здесь совершенно потрясающая публика в зале, которая так поддерживает конкурсантов! Уже известны и цифры medici: трансляции конкурса за несколько дней посмотрели более трех миллионов человек, и даже те, кто участвовал в первом туре и не прошел, уже были услышаны огромной аудиторией. Все только начинается! Я желаю каждому из участников показать свою игру, потому что все они большие артисты и потрясающе справляются с нервным напряжением. А их игра - это настоящий парад разных интерпретаций, поколений, разных школ! Мы все получаем от этого огромное удовольствие.

Справка "РГ"

Во второй тур прошли пианисты:

1. Емельянов Константин (Россия)

2. Шишкин Дмитрий (Россия)

3. Ань Тяньсю (Китай)

4. Гугнин Андрей (Россия)

5. Гаджиев Александр (Италия)

6. Мельников Алексей (Россия)

7. Копачевский Филипп (Россия)

8. Канторов Александр (Франция)

9. Тарасевич-Николаев Арсений (Россия)

10. Фудзита Мао (Япония)

11. Броберг Кеннет (США)

12. Данешпур Сара (США)

13. Генюшене Анна (Россия)

14. Ким До Хён (Республика Корея)

В составе жюри: Денис Мацуев (председатель жюри), Мишель Берофф, Павел Гилилов, Барри Дуглас, Фредерик Кемпф, Минцян Ли, Владимир Овчинников, Петр Палечный, Борис Петрушанский, Менахем Пресслер, Нельсон Фрейре.

Второй тур конкурса у пианистов пройдет в Большом зале консерватории 21 и 22 июня.