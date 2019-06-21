Десантник, оставшийся без ног, учит здоровых людей быть счастливыми

То, что пришлось пережить жителю Чекмагуша Рустаму Набиеву за его 27 лет, должно было бы сломить его волю к жизни. Семь часов под завалами обрушившейся казармы. Две клинические смерти, семь дней комы, шок от понимания, что больше нет и никогда не будет ног. Не каждый выдержит. Рустам же стал примером для подражания.

- Иногда мне кажется, что если бы не трагедия в Омске, со мной все равно что-то случилось бы. Я чувствую, моя судьба - остаться без ног и доказать, что для успешной и полноценной жизни нужно просто к ней стремиться, - сказал Рустам Набиев.

Он вообще любит ломать стереотипы. Утверждает, что инвалидность - "чепуха и не причина падать духом". В доказательство дважды прыгнул с парашютом и участвовал в массовом забеге в Уфе.

Под завалами

Рустам уже несколько лет откровенно рассказывает в соцсетях о своей жизни: как снова учился ходить, как забил свою первую шайбу, как стал счастливым человеком. Тут же видео его тренировок, где Рустам жмет от груди штангу, подтягивается на брусьях и даже отжимается с утяжелителем в виде своей маленькой дочери. Его бицепсам могут завидовать бодибилдеры.

Рустам Набиев говорит о своих прежних мечтах отстраненно:

- Я пошел в армию по собственному желанию. Хотел получить военный билет категории "А", чтобы устроиться на престижную работу в нефтяную компанию. Я уже имел диплом инженера по переработке нефти. За полгода до армии начал готовиться: входить в режим, заниматься тяжелой атлетикой. Делал все, чтобы попасть в элитные воздушно-десантные войска, и попал.

Мечты разрушились на следующий день после присяги - 12 июля 2015 года: казарма в Омске буквально сложилась как карточный домик, Рустам оказался под завалами.

- Помню, стоял у окна, видимо, это меня и спасло. Услышал, как дежурный по роте крикнул: "Бегом!", а затем провалился вниз, стало темно, тесно, меня зажало между плитами. Был уверен, что это сон и вот-вот проснусь. Пять минут тишины, а после послышались стоны, крики, плач. Никто не хотел умирать, - вспоминает Рустам.

Юноша понимал, что найти его будет непросто: он провалился со второго на первый этаж, а сверху обрушились плиты третьего и четвертого. Долгих семь часов неизвестности. Но спасатели добрались до Рустама и вытащили его наверх.

Омские врачи не верили, что солдат выживет, обсуждали, есть ли смысл в ампутации, если все равно умрет? Отец Рустама взял на себя всю ответственность и организовал транспортировку сына в Москву. Врачи военного госпиталя имени Бурденко сделали невозможное: спасли жизнь Рустама, хотя для этого ему полностью ампутировали ноги.

- Когда очнулся, взгляд случайно упал вниз. Я не мог спросить, где мои ноги, был на искусственном дыхании, из глаз полились слезы. Папа все время повторял: "У тебя все будет хорошо!" Он единственный верил, что я смогу жить полноценно, и заставил поверить в это меня, - говорит Рустам. - Тогда понял, что остался жив не зря, а чтобы сделать что-то важное.

Встать на ноги

После трех недель в реанимации и 11 месяцев реабилитации в госпитале Рустам поставил перед собой цель - вернуться домой на ногах, хотя бы искусственных.

- Я не хотел садиться в инвалидную коляску! Со стороны видел себя жалким и беспомощным, стеснялся выходить на улицу,- описывал те дни Рустам в своем блоге.

Минобороны России приобрело ему хорошие электронные протезы, но научиться ходить на них оказалось нелегко.

- Полтора месяца ежедневных восьмичасовых тренировок на турниках и брусьях, океан пота и куча нервов. Первые шаги дались с трудом. Заработал миллион синяков и ушибов, падал на асфальт. Видели бы вы, как я потом вставал, - смеется Рустам. - Иногда закрадывалась мысль все бросить, лежать и смотреть телевизор. Но сдаваться не в моих правилах.

Вначале он искренне верил, что сможет на протезах приседать со штангой, носить ведра с водой, кататься на велосипеде. Но оказалось, даже просто ходить на искусственных ногах тяжело и больно.

- Сейчас могу без отдыха пройти с тростью 350 метров, но в основном передвигаюсь все-таки на коляске, так удобнее. Вначале было стыдно перед соседями, боялся увидеть их сочувствие, а теперь мне все равно, что скажут окружающие. Протезы больше чтобы покрасоваться. На них я сделал предложение Индире. Помню, хотел встать на колено, но побоялся, что упаду, - с улыбкой рассказывает Рустам.

Главные победы

Когда Рустам говорит о своей жене, глаза его загораются. Они уже много лет вместе, начали встречаться еще в школе. После ампутации Рустам предложил Индире расстаться, но девушка осталась с ним. А когда молодой человек предложил ей выйти замуж, согласилась.

- Моя главная победа - супруга и дочь София, ей уже полтора года. Честно говоря, боялся, что после всех моих проблем со здоровьем у нас не будет детей. И когда я решился пойти к врачам, Индира сказала, что беременна. Это было как гром среди ясного неба! Теперь моя цель обеспечить жену и дочь, чтобы они ни в чем не нуждались, - говорит Рустам.

И молодой человек делает все для этого. В нефтяную компанию его, конечно, не взяли. Однако Рустам практически сразу после госпиталя занялся следж-хоккеем и начал неплохо зарабатывать. В составе подмосковной команды "Феникс" он завоевал кубок континентов-2017, четыре золотые медали, серебряную и бронзовую награды на чемпионате России. На призовые купил машину, оплачивает ипотеку.

Сейчас Рустам из команды ушел и зарабатывает в интернете. У него 300 тысяч подписчиков, а два года назад он получил престижную премию Рунета - NeForum за самый жизнеутверждающий аккаунт.

- Ко мне часто обращаются за помощью. Мы уже установили семь пандусов для инвалидов, где-то добились от муниципалитета, а где-то самому пришлось вложиться. На самом деле, когда есть друзья и люди, искренне готовые помочь, такие вопросы можно уладить за сравнительно небольшие деньги, - смеется Рустам.

Но большинство его подписчиков - совершенно здоровые люди, которые восхищаются достижениями и силой воли этого несгибаемого молодого человека. Ведь он никогда не сидит дома, ходит в горы, плавает, а на днях второй раз в жизни прыгнул с парашютом.

- Я очень боюсь высоты и думаю, это главная причина, почему хотел пойти служить в ВДВ - перебороть страх. В итоге я прыгнул с парашютом после ампутации. Самое страшное - стоять на краю перед прыжком. Когда переступаешь, страх исчезает, - считает Рустам Набиев.

Его мечта - открыть спортзал для людей с ограниченными возможностями и вновь заняться профессиональным спортом - биатлоном или тяжелой атлетикой.

- Планирую стать паралимпийским чемпионом, - уверенно заявляет Рустам. В Омске при обрушении казармы погибли 24 солдата, в том числе мой друг Фидан Мамлиев. После пережитого научился по-настоящему ценить каждую минуту жизни. Я счастливый человек. И не замечаю, что ног нет, они уже и не нужны. Теперь передо мной открылось больше возможностей, чем было до трагедии.