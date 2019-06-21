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Рубрика: Власть

Директор Росгвардии открыл патриотическую акцию "Свеча памяти"

Текст: Иван Петров
В Москве на Краснокурсантском проезде в сквере у памятника "Воинам внутренних войск" сегодня директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов открыл патриотическую акцию Росгвардии "Свеча памяти". Об этом в пятницу сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии. Акция посвящена Дню памяти и скорби. В ходе нее ветераны Великой Отечественной войны, ветераны служб и подразделений Росгвардии, военнослужащие и сотрудники ведомства, представители общественных организаций и кадеты Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии зажгли более 100 свечей, отдав таким образом дань памяти героям, погибшим, защищая Отечество.

"Долг современных защитников Отечества - не только свято чтить память об этом трагическом времени и героях прошедшей войны, но и бережно хранить историческую правду о войне, как назидание потомкам о хрупкости мира, как высочайший образец величия человеческого духа и беспримерной преданности Отчизне", - отметил генерал Золотов, обращаясь к участникам акции.

Директор Росгвардии подчеркнул, что воинские подразделения 58-ми дивизий и 23-х отдельных бригад, сформированных из частей внутренних войск и правоохранительных органов, проявили беспримерную стойкость, мужество и героизм при обороне Брестской крепости, Могилева и Ленинграда, Риги и Таллина, Киева и Одессы, в битвах под Москвой и Сталинградом, на Кавказе и на Курской дуге. "27 миллионов наших соотечественников погибли на фронтах, замучены в застенках концлагерей, умерли от истощения и голода. В их числе почти сто тысяч солдат правопорядка, навсегда оставшихся на полях сражений. Вечная память всем вам, павшим во имя мира! Вечная вам Слава!", - сказал директор Росгвардии и предложил почтить память погибших минутой молчания.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Генерал армии Виктор Золотов также выразил слова особой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. По его словам, в настоящее время в рядах Росгвардии 549 фронтовиков, каждый из которых, отметил Золотов, продолжает вносить ощутимый вклад в дело патриотического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения.

Директор Росгвардии подчеркнул, что благодаря инициативе, энергии и поддержке ветеранов зарождаются новые традиции, проводятся новые совместные акции, такие как "Неделя мужества", "День Героев Отечества", "Долг Памяти". В апреле проведен третий этап Всероссийского автопробега Росгвардии "Вахта памяти", мероприятия которого посетили более 12 тысяч человек. Сейчас реализуется уникальный Интернет-проект под названием "Лица Победы. Летопись подвига", объединяющий сюжеты с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны. Его итогом станет выпуск видеокниги, приуроченной к 75-й годовщине Великой Победы.

В торжественном митинге, посвященном открытию акции "Свеча памяти", приняли участие ветеран ВОВ полковник в отставке Иван Баранов, генерал-полковник в отставке Анатолий Шкирко, командующий внутренними войсками МВД России в период с 1995 по 1997 годы Андрей Корнеев.

Кроме того, в рамках мероприятия для гостей и участников свои двери открыл Центральный музей Росгвардии, где ведущие научные сотрудники учреждения рассказали посетителям об истории и традициях службы, а также ознакомили с экспозицией, посвященной автопробегу Росгвардии.

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