Дом болельщиков сборной РФ на Европейских играх ожидает гостей

С российским размахом и гостеприимством распахнул 21 июня в белорусской столице Дом болельщиков сборной России на II Европейских играх. О масштабах пока можно судить хотя бы по одной цифре: здесь ожидают до конца июня более 50 тысяч гостей и болельщиков.

Как и положено на торжественных церемониях, красную ленточку разрезали министр спорта России Павел Колобков, глава ОКР Станислав Поздняков, исполняющий обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма РБ Сергей Ковальчук и генеральный секретарь НОК республики Георгий Катулин.

Никаких специальных регламентов хозяева Дома не выдвигают. Побывать в нем сможет любой неравнодушный к спорту. Здесь болельщики и члены делегаций смогут пообщаться и сделать селфи с прославленными атлетами, посмотреть на церемонию чествования победителей, принять участие в организованных мероприятиях. Своих посетителей ожидает и магазин официального поставщика экипировки сборной России компании ZASPORT.

В холле Дома посетителей гостей встречает робот Кузьма с традиционным караваем. Он тоже с удовольствием "фоткается" с посетителями и призывает активнее поддерживать российских атлетов. А на первом этаже организована отдельная зона для представления самбо: демонстрационная группа борцов показывает свое мастерство и проводит короткие мастер-классы.

Стоит отметить, что пространство российского Дома значительно богаче традиционного закрытого павильона. На прилегающей к нему территории есть и площадка для баскетбола 3х3, и фудкорты, аквагрим, приглашают гостей и жанровые выставки. А любители спортивных тренировок смогут принять участие в профессиональном тестировании, определяющем атлетическую подготовку человека. Каждый желающий, поясняют менеджеры проекта, может поочередно проходить пять типов тренажеров, которые определяют силу, выносливость, скорость, координацию и процент мышечной ткани в организме. После прохождения тестирования болельщику отправят расшифровку его показателей, а результаты заносят в общий рейтинг.

Не забыли организаторы и о самых юных болельщиках. Для них будет работать игровой тренажер, который организаторы окрестили "интеллектуальной песочницей", в которой малышей ожидают удивительные открытия. На песок проецируется одна из множества выбранных программ: мультфильмы, подводный мир, вулканы и в зависимости от заданной темы, дети либо ловят руками маленьких анимационных рыбок, выкапывают реки или строят свои Эвересты.

А на втором этаже уютно разместилась экспозиция экипировки российских атлетов. Для любознательных болельщиков разложены, например, булава и форма Евгении Канаевой, кроссовки с автографами сборной России по баскетболу и трико Романа Власова, кимоно Беслана Мудранова и другие экспонаты.

Еще одна экспозиция действует прямо на свежем воздухе, у входа в Дом. Там установлены четыре стеклянных куба с экспонатами времен Олимпиады-80, которая проходила в российской столице. На экспозиции представлены коллекции значков спортивной тематики, факел Олимпийского огня и копии олимпийских медалей. Но можно обнаружить и совсем неожиданные экспонаты, например, бытовые предметы с символикой ОИ-1980: радиоприемник, кипятильник, телевизионную антенну, сувенирный самовар, информирует ТАСС.

Во время Европейских игр в Доме будут работать и зрительская зона с экранами для трансляций, сувенирные магазины и фотозоны. Болельщиков ожидают и на церемонии чествования медалистов, а также на встрече с известными спортсменами и пресс-конференции.

Вторые Европейские игры, как уже информировал "СОЮЗ", пройдут в Минске с 21 по 30 июня.