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21.06.2019 13:05
Рубрика: Общество

Эксперимент с кошельком показал, где живут самые честные люди

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Психологи из Швейцарии и США в 355 городах 40 стран мира провели крупномасштабный тест с "потерянными кошельками". Об удивительных результатах эксперимента они сообщили в журнале Science.

Оказалось: чем больше денег в кошельке, тем честнее люди с ним поступают. И этот факт поразил Мишеля Андре Марешаля из Цюрихского университета (Швейцария) и его коллег, особенно в связи с тем, что никто не ожидал такого результата.

Фото: pixabay.com
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Перед экспериментом ученые спрашивали 279 экономистов и обычных граждан, как, по их мнению, люди будут обращаться с найденными кошельками. Многие ожидали, что люди оставят себе кошелек, в котором большие суммы денег. "Исследование показывает, что у нас слишком негативный образ человека, - поделился своим впечатлением соавтор статьи Кристиан Лукас Цюнд из Цюрихского университета. - Люди более честны, чем ожидалось".

Психологи экспериментировали с 17 303 "потерянными" кошельками, в которых были карточки, ключи и различные суммы денег. Помощники исследователей приходили в различные учреждения: гостиницы, банки, музеи, театры, почтовые отделения, полицейские участки или офисы - и оставляли там кошельки со словами "Кто-то, должно быть, потерял это. Я тороплюсь и должен идти. Не могли бы вы позаботиться об этом?". А психологи затем наблюдали, связывались ли люди, которым отдавали найденное, с предполагаемыми владельцами кошельков.

Поразительным было то, что кошельки с ключами возвращались чаще, чем без ключа, независимо от суммы денег. Однако сюрприз для исследователей заключался в том, что чем больше денег было в кошельке, тем чаще они возвращались к хозяину. Вот некоторая статистика из отчета: из кошельков, в которых не было денег, лишь 40% вернулось владельцу; 51% вернули хозяину, если в кошельке было около 12 евро; 71% - если примерно 80 евро.

Фото: pixabay.com
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И эта закономерность характерна для всех 40 стран, в которых проводился этот тест. Но интересны были нюансы.

Например, швейцарцы оказались самыми честными - возвращали даже кошельки без денег; датчане, шведы и новозеландцы возвращали самые большие суммы.

Ален Кон из Мичиганского университета (США) объясняет такое поведение тем, что, присваивая чужие деньги, особенно крупные суммы, люди чувствуют себя ворами, и многим плохо жить с такой самооценкой. "Психологические издержки важнее, чем материальная выгода", - говорит он.

"Это объясняется сочетанием альтруистических настроений и отвращения к представлению себя вором", - добавляет Марешаль.

В общей сложности более 8 000 из 17 303 кошельков вернулись их предполагаемым владельцам.

"Наше исследование показывает, что люди хотят быть честными, и это глобальное явление - в бедных и богатых странах, среди мужчин и женщин, среди молодых и пожилых", - говорит Цюнд.

Общество Наука
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