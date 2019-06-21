Эксперты оценили исследование о смертельной опасности рабочего дня

Если человек работает более 10 часов в сутки, то такие трудовые подвиги могут стать причиной развития сердечно-сосудистых патологий.

К подобному выводу пришли ученые из Университета Анже во Франции. Результаты их исследования опубликованы в журнале Американской ассоциации кардиологов Stroke.

Ученые наблюдали за людьми, которые перерабатывали на протяжении длительного времени. Среди тех, кто на протяжении 50 дней в течение года работал не менее десяти часов в сутки, риск развития инсульта повысился на 29%. А среди тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет, риск сердечно-сосудистых патологий повышался уже на 45%. От острого нарушения кровообращения мозга пострадали более 1,2 тыс. человек.

При этом инсульт развивался как у мужчин, так и у женщин. Но в группе риска оказались люди, которым не было 50 лет.

Заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Нана Погосова пояснила "РГ", что подобные исследования проводились и ранее - в частности, в Японии. И, действительно, доказано, что чрезмерные перегрузки на работе приводят к заболеванию сердца и сосудов.

А заведующая отделением профилактики рисков ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения РФ Дарья Халтурина напоминает, что неспроста во всем мире велась борьба за 8-часовой рабочий день, который сейчас является нормой.

"Разные профессии несут разные риски для здоровья. Если офисные работники, водители, кассиры страдают от длительного сидения. Но и при физическом труде чаще всего нагрузка не является аэробной и не приносит большой пользы здоровью. Рабочий стресс, усталость, конфликт между сферами семьи и работы - все это потенциальные риски для здоровья. Работодатели не должны навязывать сотрудникам напряженный график, необходимо изыскивать другие ресурсы повышения производительности",- отмечает эксперт.