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21.06.2019 12:00
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения в Росконцерте

Текст: Иван Петров
Генеральная прокуратура отчиталась о проведенной в подведомственном Министерству культуры ФГБУ "Росконцерт" плановой проверке.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

По ее итогам, сообщают в надзорном ведомстве, были выявлены "многочисленные нарушения порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд".

Так, вопреки установленному законодательством принципу обеспечения конкуренции учреждением был более чем на 40 миллионов рублей превышен предельный годовой объем закупок у единственного поставщика. У какого именно, в Генпрокуратуре не уточняют.

Фото: Нина Рузанова/РГ
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Кроме того в ходе проверки были вскрыты случаи искусственного "дробления" заказов. Такая хитрость, отмечают в ГП, производилась "в целях уклонения от конкурентных процедур, необоснованного включения в конкурсную документацию требований о поставке товаров конкретных торговых марок, неопубликования обязательных сведений в Единой информационной системе в сфере закупок".

Что касается санкций, то по итогам выявленных нарушений материалы были направлены прокурорами в столичное управление Федеральной антимонопольной службы. А уже по ним в отношении троих работников "Росконцерта" было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Сотрудникам ФГБУ вменили часть 2 статьи 7.29 "принятие решения о закупке у единственного поставщика, в случае, если определение поставщика должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона", часть 3 статьи 7.30 "неразмещение должностным лицом заказчика в Единой информационной системе в сфере закупок обязательной информации и документов", часть 2 статьи 7.31 "несвоевременное направление в уполномоченный орган сведений, подлежащих включению в реестр контрактов", а также часть 4.1 статьи 7.30 "включение в описание объекта закупки ограничивающих конкуренцию требований и указаний в отношении товарных знаков".

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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В итоге согласно постановлениям УФАС в отношении виновных лиц были оформлены административные штрафы на сумму более 240 тысяч рублей.

Согласно данным с официального сайта учреждения ФГБУ "Росконцерт" является правопреемником Государственного концертно-гастрольного бюро СССР - "Союзконцерта", ведущего свою историю с 1967 года.

"Росконцерт" проводит статусные всероссийские и международные мероприятия.В числе наиболее значительных проектов: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета и хореографов, Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Санкт-Петербургский международный культурный форум, а также гастроли ведущих театров, солистов и художественных коллективов в России и за рубежом.

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