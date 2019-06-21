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Google убила еще один проект - линейка планшетов Pixel Slate закрыта

21.06.2019,  
13:10
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Google Фото: Google
Фото: Google

Тенденция к постоянному увеличению диагонали экрана в смартфонах привела к тому, что рынок планшетов стал скорее мертв, чем жив. Обладая телефоном, размеры дисплея которого почти вплотную подбираются к отметке в семь дюймов, пользователю теперь попросту незачем докупать еще и планшет. Таким образом, эти устройства перестали быть массовыми и сейчас все чаще используются для выполнения узкопрофильных задач.

Google отреагировала на изменения мобильного рынка весьма кардинально. Один из топ-менеджеров компании, Рик Остерлоу, сообщил в Twitter, что линейка планшетов Pixel Slate закрыта, и новых аппаратов в этом сегменте ждать не стоит.

По его словам, такое решение было принято для того, чтобы команда разработчиков и инженеров, ответственная за производство аппаратных средств, смогла полностью сконцентрироваться на работе по созданию ноутбуков.

В тоже время, он пообещал, что поддержка Pixel Slate будет осуществляться еще очень продолжительное время.

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Интересно, что это далеко не первый проект, который закрывает поисковый гигант. Ранее в Сети энтузиасты создали специальный сайт, который смело можно назвать цифровым кладбищем всех продуктов компании.

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