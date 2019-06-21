Google убила еще один проект - линейка планшетов Pixel Slate закрыта

Тенденция к постоянному увеличению диагонали экрана в смартфонах привела к тому, что рынок планшетов стал скорее мертв, чем жив. Обладая телефоном, размеры дисплея которого почти вплотную подбираются к отметке в семь дюймов, пользователю теперь попросту незачем докупать еще и планшет. Таким образом, эти устройства перестали быть массовыми и сейчас все чаще используются для выполнения узкопрофильных задач.

Google отреагировала на изменения мобильного рынка весьма кардинально. Один из топ-менеджеров компании, Рик Остерлоу, сообщил в Twitter, что линейка планшетов Pixel Slate закрыта, и новых аппаратов в этом сегменте ждать не стоит.

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu) — Rick Osterloh (@rosterloh) 20 июня 2019 г.

По его словам, такое решение было принято для того, чтобы команда разработчиков и инженеров, ответственная за производство аппаратных средств, смогла полностью сконцентрироваться на работе по созданию ноутбуков.

В тоже время, он пообещал, что поддержка Pixel Slate будет осуществляться еще очень продолжительное время.

Интересно, что это далеко не первый проект, который закрывает поисковый гигант. Ранее в Сети энтузиасты создали специальный сайт, который смело можно назвать цифровым кладбищем всех продуктов компании.