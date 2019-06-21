На следующей неделе "дядя Вова" Шахрин поделится юбилейным оранжевым настроением, Infected Mushroom отправятся в путешествие по космосу подсознания, БГ и "Аквариум" опять воссияют в Горбушке, а Bad Wolves помянут Долорес О’Риордан кавером Zombie.

Кто играет: Группа "Чайф".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Не нужно стесняться любви к группе "Чайф" - в конце концов, для нашей страны и ее культуры дядя Вова Шахрин сделал ничуть не меньше, чем тот же Элтон Джон, дай Бог ему здоровья, для своей Англии. Юбилей сооснователя "Чайфа" будет отмечен большим концертом в Москве. Все желающие смогут поздравить именинника и послушать традиционный урал-рок, сыгранный с маленькой помощью друзей. Приходите - будет душевно.

Где, когда, сколько: Сад "Эрмитаж"; 27 июня; 2 500 - 80 000 руб.

Кто играет: Группа Infected Mushroom.

Что играет: Психоделик-транс.

Почему идти: Infected Mushroom делают музыку для любителей путешествий по безграничному космосу подсознания. Двое жителей Земли обетованной Эрез Айзен и Амит Дувдевани рубятся в трансовом экстазе, создавая саундтрек к безудержному падению Алисы в кроличью нору.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 27 июня; 2 200 - 10 000 руб.

Кто играет: Борис Гребенщиков и "Аквариум".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "БГ - бог, от него сияние исходит", - безапелляционно заявил мальчик Бананан в перестроечном фильме "АССА". Бананан не даст соврать: слушатель просто счастлив знать, что "Аквариум" снова в Горбушке, БГ по-прежнему с нами, и на расшифровку его новых текстов опять уйдет не один месяц - как раз до следующего концерта в Москве.

Где, когда, сколько: ДК им. Горбунова; 1 июля; 2 500 - 7 000 руб.

Кто играет: Группа Bad Wolves.

Что играет: Хеви-метал.

Почему идти: Музыкальные журналисты уже успели окрестить молодую американскую формацию Bad Wolves "новой сенсацией". С ними согласны любители мелодичного тяжеляка: кавер Bad Wolves на песню Zombie (The Cranberries) набрал уже более 33 миллионов просмотров на Facebook и YouTube, а также стал №1 в iTunes. Так что если вам по вкусу коктейль из яростного хеви-метала, заводного хип-хопа и в меру замысловатого прог-рока, примите поздравления - и бегом за билетами.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 26 июня; 1 000 - 4 000 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Ульф Ваденбрандт), солисты Дженни Тарнеберг, Миа Стегмар, Себастиан Рус.

Что играет: Хиты шведских групп.

Почему идти: Симфонический оркестр "Русская филармония" наловчился впрягать в одну телегу коня и трепетную лань. То есть соединять классический инструментарий с поп-музыкой. На очереди шведская эстрада. ABBA, Roxette, Europe, Ace of Base, Secret Service, Army of Lovers, E-Type взорвали мировые хит-парады - каждый в свое время. Теперь их лучшие песни в исполнении оркестра под управлением Ульфа Ваденбрандта и звездных солистов из Швеции взорвут Дом музыки. Приготовьте носовые платки для ностальгических слез и ладони для аплодисментов.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 27 июня; 800 - 5 000 руб.