Группа законодателей США выступила за новые антироссийские санкции

Группа американских законодателей-демократов предложила ввести ограничительные меры по российскому суверенному долгу, экспортным газовым и российским кредитным учреждениям. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз инициативной группы парламентариев.

По мнению авторов инициативы, она могла бы стать ответом на якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы в США, а также предотвратила подобные шаги России в будущем.

Инициаторы также выступают за усиление прозрачности предвыборных кампаний и использование бумажных бюллетеней, так как электронные процедуры могут стать мишенью манипуляций со стороны хакеров.

О дате внесения указанного законопроекта не сообщается.