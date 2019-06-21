Huawei назвала смартфоны, которые получат Android 10 Q

Компания Huawei официально раскрыла список смартфонов, для которых будет выпущена новая версия операционной системы Android 10 Q.

В него вошли как актуальные модели, так и устройства прошлых лет:



- P30 Pro

- P30

- Mate 20

- Mate 20 Pro

- Mate 20 RS Porsche Design

- P30 lite

- P smart 2019

- P smart+ 2019

- P smart Z

- Mate 20 X

- Mate 20 X 5G

- P20 Pro

- P20

- Mate 10 Pro

- Mate 10

- Mate 10 Porsche Desigh

- Mate 20 Lite

В специальном разделе под названием Huawei Answers китайский производитель комментирует основные слухи, связанные с разрывом партнерских отношений с Google.

Напомним, что разработчик Android отказался сотрудничать с Huawei в конце мая 2019 года. После этого в СМИ появилась информация о том, что уже выпущенные устройства могут не получить новые версии Android, а будущие модели останутся без доступа к сервисам Google.

Как пишет Android Authority, помимо вышеперечисленных моделей, новую версию Android 10 Q могут получить устройства серии Honor 20 - наряду с другими "ключевыми" смартфонами Honor.

По данным издания, существует проблема того, что после обновления до Android 10 Q смартфоны производства Huawei могут потерять доступ к службам Google, включая магазин приложений Play Store.

Версия Android 9 Pie была выпущена в августе 2018 года, на этот же срок в нынешнем году запланирован срок выхода десятой версии операционки. Однако в этом же месяце заканчивает срок временного разрешения на работу Huawei в США. Китайский производитель, несомненно, рассчитывает, что Google предоставит доступ к новому Android до окончания этого срока, полагает Android Authority.