Huawei назвала смартфоны, которые получат Android 10 Q

Компания Huawei официально раскрыла список смартфонов, для которых будет выпущена новая версия операционной системы Android 10 Q.
В него вошли как актуальные модели, так и устройства прошлых лет:
- P30 Pro
- P30
- Mate 20
- Mate 20 Pro
- Mate 20 RS Porsche Design
- P30 lite
- P smart 2019
- P smart+ 2019
- P smart Z
- Mate 20 X
- Mate 20 X 5G
- P20 Pro
- P20
- Mate 10 Pro
- Mate 10
- Mate 10 Porsche Desigh
- Mate 20 Lite
В специальном разделе под названием Huawei Answers китайский производитель комментирует основные слухи, связанные с разрывом партнерских отношений с Google.
Напомним, что разработчик Android отказался сотрудничать с Huawei в конце мая 2019 года. После этого в СМИ появилась информация о том, что уже выпущенные устройства могут не получить новые версии Android, а будущие модели останутся без доступа к сервисам Google.
Как пишет Android Authority, помимо вышеперечисленных моделей, новую версию Android 10 Q могут получить устройства серии Honor 20 - наряду с другими "ключевыми" смартфонами Honor.
По данным издания, существует проблема того, что после обновления до Android 10 Q смартфоны производства Huawei могут потерять доступ к службам Google, включая магазин приложений Play Store.
Версия Android 9 Pie была выпущена в августе 2018 года, на этот же срок в нынешнем году запланирован срок выхода десятой версии операционки. Однако в этом же месяце заканчивает срок временного разрешения на работу Huawei в США. Китайский производитель, несомненно, рассчитывает, что Google предоставит доступ к новому Android до окончания этого срока, полагает Android Authority.