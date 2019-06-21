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Рубрика: В мире

Южная Корея предложила КНДР провести встречу Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Южная Корея официально предложила КНДР провести очередную встречу лидеров двух стран. По замыслу Сеула межкорейский саммит должен состояться до визита президента США в Южную Корею, то есть до конца этого месяца. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль, выступая на конференции, которая прошла в здании парламента страны.

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Напомним, что нынешние лидеры Юга и Севера Кореи встречались уже трижды в прошлом году - в конце апреля, мая в Пханмунчжоме, а затем в сентябре Мун Чжэ Ин посетил Пхеньян. Президент Юга пригласил Ким Чен Ына посетить Республику Корея, на что северокорейский лидер ответил согласием. Первоначально планировалось, что ответный визит состоится до конца 2018 года, но по разным причинам мероприятие было отложено.

"Мы считаем, что до сих пор возможно провести межкорейский саммит до конца этого месяца. Наше правительство официально обратилось к Северной Корее с просьбой рассмотреть возможность проведения четвертой личной встречи между президентом Муном и Ким Чен Ыном до визита к нам президента США Трампа в июне", - заявил министр объединения РК Ким Ён Чхоль, выступая на форуме. Чиновник добавил, что проведение очередного межкорейского саммита позволит ускорить организацию очередной встречи между лидерами США и КНДР, которые до этого встречались уже дважды.

Министр Ким пояснил, что южнокорейские представители находятся в постоянном контакте с коллегами из КНДР, обсуждая возможность очередного межкорейского саммита. По словам чиновника, данные контакты осуществляются "прямо и опосредованно, на официальном и неофициальном уровнях".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Судя по подходу, в Сеуле всерьез обеспокоены тем, что обещания Ким Чен Ына посетить Южную Корею так и не будут реализованы на практике. Насколько известно, в КНДР недовольны, что Юг четко следует в фарватере внешней политики США, которая запрещает Сеулу развивать с Севером проекты масштабного экономического сотрудничества. "Не думаю, что очередной саммит с Мун Чжэ Ином может принести какие-то выгоды Ким Чен Ыну. У Сеула связаны руки позицией Вашингтона, а потому смысла в личной встрече лидеров двух Корей нет. Север сколько мог уже подыграл Мун Чжэ Ину в его политике сближения, но теперь настала пора переходить от слов к делу, к реальному сотрудничеству и проектам. Однако южане не готовы пойти на это, указывая на позицию США. В этой связи новый межкорейский саммит неизбежно превратится лишь в показное шоу, не более того, от которого Северу не будет реальной выгоды. Поэтому Киму нет смысла ехать в Южную Корею", - пояснил "Российской газете" источник, хорошо осведомленный о ситуации в КНДР.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Восточная Азия Северная Корея Отношения двух Корей
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