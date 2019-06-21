Как обезопасить свою квартиру на время отпуска

Новости

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России 08:12
Операция по перевозке белух и косаток продолжилась в штатном режиме 07:45
На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz 07:40
Трамп огласил последствия для Ирана при войне с США 06:24
Трамп отверг очередные обвинения в изнасиловании 05:31
Слон атаковал работника зоопарка в Канаде 05:05
ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Подмосковье 04:54
США ввели санкции против властей Никарагуа 03:48
Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании 03:13
США добавили в черный список пять китайских компаний 02:05
Полиция прибыла к дому Джонсона из-за женских криков 01:53
СМИ: В Москве из семьи сатанистов изъяли двоих детей 00:16
Рабочая группа скоординирует действия по приостановке полетов в Грузию 21.06.2019
В Кремле назвали условие для возвращения авиаперевозок в Грузию 21.06.2019
Джабаров: Грузия потеряет огромное число российских туристов 21.06.2019
Косачев назвал адекватным решение о приостановке авиасообщения с Грузией 21.06.2019
Лукашенко принял во Дворце Независимости высоких гостей II Европейских игр 21.06.2019
В массовой аварии на МКАД пострадали два человека 21.06.2019
Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района 21.06.2019
Украинские силовики 100 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю 21.06.2019
Россия утилизирует единственную подлодку ВСУ Украины 21.06.2019
Лукашенко ожидает Путина на закрытии II Европейских игр 21.06.2019
Оппозиция возобновила акции в центре Тбилиси 21.06.2019
В аэропорту под Саратовом установят космический аппарат 21.06.2019
Медведев: Значительная часть вопросов по интеграции РФ и Беларуси согласована 21.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
22.06.2019 09:00
Рубрика: Экономика

Чемоданные настроения

Как обезопасить свою квартиру на время отпуска
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Неделя № 133(7891)
Увы, по возвращении из отпуска люди, бывает, находят свое жилье в разрухе. Одних залили соседи, а коммунальные службы вскрыли квартиру, других - ограбили. Но это большие неприятности. А сколько мелких! Отключенный за неуплату свет, засохшие цветы, пропахший испорченной едой холодильник. В эйфории чемоданного настроения мы редко вспоминаем действительно важные вещи, которые необходимо сделать при подготовке к отъезду.
Не публикуйте в соцсетях фото из отпуска до возвращения, для воров это может стать сигналом к взлому. Фото: Сергей Куксин Не публикуйте в соцсетях фото из отпуска до возвращения, для воров это может стать сигналом к взлому. Фото: Сергей Куксин
Не публикуйте в соцсетях фото из отпуска до возвращения, для воров это может стать сигналом к взлому. Фото: Сергей Куксин

Уходя, гасите свет

Покидая дом, необходимо перекрыть все краны воды. Это убережет от протечек и вообще от инцидентов внутри квартиры. К сожалению, это не защищает от протечек самих кранов, поэтому стоит заранее проверить их исправность. Особенно если из дома уезжаете вы редко и краны почти не используются. Сорвать резьбу может именно в тот момент, когда первый раз за несколько лет вы решите повернуть вентиль перед отъездом из дома.

Следует также закрыть кран подачи газа, отключить из розеток всю технику, так как даже в таком режиме она расходует электроэнергию. Если уезжаете надолго, лучше разморозить холодильник и отключить от электричества квартиру полностью. Заранее подумайте о том, чем вы сможете перекусить, когда вернетесь: купите запас сухофруктов, орешков. Придумайте простые блюда, которые не требуют для приготовления скоропортящихся продуктов, например, макароны или крупы с консервами.

Тариф "отпускной"

Отпуск - это еще и повод платить меньше по счетам. Если в квартире установлены счетчики, то платежки и так порадуют. А вот те, кто не имеет их, с отпуском получают право сделать перерасчет.

Заявить перерасчет можно, если в квартире отсутствовали все зарегистрированные в ней люди более пяти дней (день отъезда и приезда не учитывается), и сделать это можно по всем ресурсам, кроме мусора и отопления, говорит Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль". Для этого нужно обратиться в ту организацию, которая начисляет платежи: в управляющую или энергоснабжающую компанию.

Фото: Pixabay
Как лечиться бесплатно в отпуске

Подтвердить отсутствие хозяев дома можно билетами на поезд и самолет (достаточно распечатки электронной маршрутной квитанции), путевкой в санаторий, командировочным удостоверением. Дачники могут подтвердить это документом из садового товарищества, а в деревне - из сельсовета. А если пришлось лечь в больницу - больничным листом и документами с выписки.

Перерасчет делается только в том случае, если нет технической возможности установить счетчики. Это относится к старым домам. Получить такой документ можно в управляющей компании. Стоит помнить, что он не требуется, если владельцам пришлось покинуть квартиру в условиях форс-мажора, к примеру, в случае срочной госпитализации.

Осторожность следует проявить тем, у кого есть счетчики и кто уезжает на длительное время. Если показания по приборам учета не передаются более шести месяцев, коммунальщики переходят на расчет платежей по нормативу, что часто оказывается дороже. Исправить ситуацию после возвращения в квартиру не удастся, так как в этом случае законом не предусмотрен перерасчет. Лучший способ - это попросить кого-то снять показания и отправить вам.

Фото: Михаил Синицын

Цветочек аленький

И для полива цветов нередко приходится искать добровольцев. Но решить эту проблему можно и создав простейшую систему автополива. Нарежьте марлевый бинт полосками, один его конец положите в горшок с цветком, присыпав землей, а второй опустите в бутылку с водой.

Конечно, система подачи корма есть и для животных. Но их оставлять одних на длительный срок гораздо сложнее. Собак нужно выгуливать, котам чистить лотки. Идеально, если ваши родственники или друзья смогут их приютить. Но что если добровольцев не найдется? Сегодня почти в каждом городе есть приют для животных.

Дом на замок

Полезно самостоятельно позаботиться о ценных вещах, убрать их в сейф или арендовать для них банковскую ячейку.

Фото: iStock
Смогут ли работники отдохнуть за счет работодателей

Также стоит попросить родственников или друзей забирать вашу почту. Набитый до отказа почтовый ящик - первый признак длительного отсутствия хозяев в квартире.

И помните, что, если вы размещаете в социальных сетях фото из далеких стран, вы тоже даете злоумышленникам карты в руки: увидев счастливую семью в полном составе, они могут решиться на кражу. Лучше выложить все фото по возвращении из отпуска.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость "РГ"-советы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали условие для возвращения авиаперевозок в Грузию
Трамп огласил последствия для Ирана при войне с США
США добавили в черный список пять китайских компаний
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Полиция прибыла к дому Джонсона из-за женских криков