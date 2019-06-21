Как обезопасить свою квартиру на время отпуска

Увы, по возвращении из отпуска люди, бывает, находят свое жилье в разрухе. Одних залили соседи, а коммунальные службы вскрыли квартиру, других - ограбили. Но это большие неприятности. А сколько мелких! Отключенный за неуплату свет, засохшие цветы, пропахший испорченной едой холодильник. В эйфории чемоданного настроения мы редко вспоминаем действительно важные вещи, которые необходимо сделать при подготовке к отъезду.

Не публикуйте в соцсетях фото из отпуска до возвращения, для воров это может стать сигналом к взлому. Фото: Сергей Куксин

Уходя, гасите свет

Покидая дом, необходимо перекрыть все краны воды. Это убережет от протечек и вообще от инцидентов внутри квартиры. К сожалению, это не защищает от протечек самих кранов, поэтому стоит заранее проверить их исправность. Особенно если из дома уезжаете вы редко и краны почти не используются. Сорвать резьбу может именно в тот момент, когда первый раз за несколько лет вы решите повернуть вентиль перед отъездом из дома.

Следует также закрыть кран подачи газа, отключить из розеток всю технику, так как даже в таком режиме она расходует электроэнергию. Если уезжаете надолго, лучше разморозить холодильник и отключить от электричества квартиру полностью. Заранее подумайте о том, чем вы сможете перекусить, когда вернетесь: купите запас сухофруктов, орешков. Придумайте простые блюда, которые не требуют для приготовления скоропортящихся продуктов, например, макароны или крупы с консервами.

Тариф "отпускной"

Отпуск - это еще и повод платить меньше по счетам. Если в квартире установлены счетчики, то платежки и так порадуют. А вот те, кто не имеет их, с отпуском получают право сделать перерасчет.

Заявить перерасчет можно, если в квартире отсутствовали все зарегистрированные в ней люди более пяти дней (день отъезда и приезда не учитывается), и сделать это можно по всем ресурсам, кроме мусора и отопления, говорит Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль". Для этого нужно обратиться в ту организацию, которая начисляет платежи: в управляющую или энергоснабжающую компанию.

Подтвердить отсутствие хозяев дома можно билетами на поезд и самолет (достаточно распечатки электронной маршрутной квитанции), путевкой в санаторий, командировочным удостоверением. Дачники могут подтвердить это документом из садового товарищества, а в деревне - из сельсовета. А если пришлось лечь в больницу - больничным листом и документами с выписки.

Перерасчет делается только в том случае, если нет технической возможности установить счетчики. Это относится к старым домам. Получить такой документ можно в управляющей компании. Стоит помнить, что он не требуется, если владельцам пришлось покинуть квартиру в условиях форс-мажора, к примеру, в случае срочной госпитализации.

Осторожность следует проявить тем, у кого есть счетчики и кто уезжает на длительное время. Если показания по приборам учета не передаются более шести месяцев, коммунальщики переходят на расчет платежей по нормативу, что часто оказывается дороже. Исправить ситуацию после возвращения в квартиру не удастся, так как в этом случае законом не предусмотрен перерасчет. Лучший способ - это попросить кого-то снять показания и отправить вам.

Фото: Михаил Синицын

Цветочек аленький

И для полива цветов нередко приходится искать добровольцев. Но решить эту проблему можно и создав простейшую систему автополива. Нарежьте марлевый бинт полосками, один его конец положите в горшок с цветком, присыпав землей, а второй опустите в бутылку с водой.

Конечно, система подачи корма есть и для животных. Но их оставлять одних на длительный срок гораздо сложнее. Собак нужно выгуливать, котам чистить лотки. Идеально, если ваши родственники или друзья смогут их приютить. Но что если добровольцев не найдется? Сегодня почти в каждом городе есть приют для животных.

Дом на замок

Полезно самостоятельно позаботиться о ценных вещах, убрать их в сейф или арендовать для них банковскую ячейку.

Также стоит попросить родственников или друзей забирать вашу почту. Набитый до отказа почтовый ящик - первый признак длительного отсутствия хозяев в квартире.

И помните, что, если вы размещаете в социальных сетях фото из далеких стран, вы тоже даете злоумышленникам карты в руки: увидев счастливую семью в полном составе, они могут решиться на кражу. Лучше выложить все фото по возвращении из отпуска.