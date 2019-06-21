Как защитить домашних питомцев от аномальной жары

Температура воздуха каждый день бьет рекорды. И не только в Москве. В традиционно прохладных северо-западных регионах тоже под 30 градусов. А в Ростовской и Астраханской областях, на Ставрополье в самые жаркие часы температура превышает 40-градусные отметки. В Краснодаре днем бывает и 42-43 градуса.

Синоптики на следующей неделе обещают небольшое снижение температуры для центра России, но, тем не менее, большая часть лета еще впереди. И жара вернется. В такую погоду тяжело всем. Но если человек может самостоятельно контролировать свое физиологическое состояние, чтобы не перегреться на солнышке, - вовремя выпить воды, спрятаться в тень, принять холодный душ, то домашние питомцы в такую погоду требуют особого внимания со стороны хозяев. Как же уберечь своих любимцев от перегрева и тепловых ударов?

Ветеринарный врач Ольга Косец по просьбе "Российской газеты" дала владельцам домашних собак, кошек, грызунов, птиц и других животных важные советы.

Собак купать не рекомендуется

"Человек, когда ему жарко, потеет. У собак же нет такого количества потовых желез. Они у них в основном расположены на подушечках лап и не выполняют функцию терморегуляции. Компенсация термобаланса происходит за счет учащенного дыхания и высунутого языка, то есть за счет испарения активно выделяющейся слюны", - рассказывает ветеринарный доктор.

По ее словам, эту физиологическую особенность собак следует учитывать при подборе намордника. Он не должен затруднять дыхания, мешать высовывать язык или раскрывать пасть. Как отмечает Ольга Косец, разные породы по-разному переносят жару, но есть ряд универсальных правил. В первую очередь, следует обеспечить непрерывный доступ животного к миске с водой, которую надо часто менять. Вода должна быть свежей и прохладной. Гулять с питомцем нужно только ранним утром и вечером после 19 часов, либо после захода солнца.

"Избегайте открытого солнца и не давайте своим любимцам высоких физических нагрузок", - советует доктор.

Избыток ультрафиолета вызывает рак кожи не только у людей, но и у животных. И категорически нельзя оставлять четвероногих в закрытых машинах. Собака от недостатка воздуха очень быстро погибнет. В жаркие дни стоит внимательно отнестись к режиму питания. Исключите из рациона жирную пищу и ни в коем случае не перекармливайте животных. Для поддержания комфортной температуры тела следует смачивать водой лапы, голову, уши, можно аккуратно протирать ушную поверхность, не допуская попадания воды в ушную раковину, внутреннюю поверхность бедер и подмышки.

Нельзя часто купать питомцев, особенно под прохладным душем, поскольку резкая разница между температурой тела и воды может привести к воспалению легких или мочеполовой системы. Также от частого употребления моющих средств может нарушаться жировой баланс, что приведет к сухости кожи, дерматитам и к ухудшению естественной термозащиты организма. Не стоит оставлять животных на холодном полу или кафеле, под вентилятором или кондиционером. Возникает высокий риск простудных заболеваний. Не рекомендуется стричь животных налысо, особенно в жаркую погоду, поскольку из-за этого снижается иммунитет, повышается риск получения теплового удара или ожогов кожи от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.

"Природа недаром создала наших любимцев мохнатыми, поэтому не следует к животным применять человеческую логику и преднамеренно нарушать терморегуляцию их организма. Шерсть у животного - это не шуба, а естественный защитный барьер, - подчеркивает Ольга Косец. - Я советую регулярно вычесывать подшёрсток. Очень плотный шерстяной покров, особенно если шерсть спутанная, препятствует естественной циркуляции воздуха и, тем самым, нарушает терморегуляцию".

А вот если у питомца от природы короткая шерсть, следует защищать кожный покров, например, комбинезоном.

Следите за дыханием кошки

Профилактика перегрева кошек в основном идентична профилактике собак. За небольшими исключениями. Как отмечает доктор, теплоотдача за счет учащенного дыхания у кошек не развита и не является эффективным механизмом терморегуляции. Поэтому единственный способ избежать перегрева для кошки - это уйти в прохладное место и увеличить поверхность тела для охлаждения, распластавшись кверху животом, раскинув лапы.

"Имейте в виду, что если кошка стала дышать с открытой пастью по-собачьи, то ей требуется незамедлительная помощь", - предупреждает Ольга Косец.

Холод хомякам вреден

При содержании в доме всевозможных грызунов (хомяков, одомашненных мышей, крыс, морских свинок) важно помнить, что температура тела в норме у них составляет 38 градусов. Оптимальные условия содержания - это поддержание комфортной температуры в пределах 20-25 градусов. При 18 градусах хомячки впадают в спячку, а при плюс 28 градусов могут получить тепловой удар.

"Поэтому не оставляйте клетку на солнце и обеспечьте постоянный доступ к воде. В клетке поставьте керамическую посудину, на которой хомяк сможет охлаждаться естественным путем. Если всё-таки вы обнаружили признаки теплового удара у вашего питомца, то ни в коем случае не пытайтесь его обдать струей холодной воды. Используйте холодные компрессы. Если хомяк не может самостоятельно употреблять воду, аккуратно введите её пипеткой по 3-4 капли. Не пытайтесь влить в него сразу весь стакан воды", - советует врач.

Птичку жалко

У птиц вовсе отсутствуют потовые железы, поэтому у них терморегуляция развита посредством дыхания. При тепловом ударе они начинают усиленно вентилировать ротовую полость. При этом верхняя часть глотки у них быстро колеблется, клюв постоянно открыт, шея находится в неестественном положении и могут косить глаза. Птицы шатаются, падают на дно клетки. Спасти птицу гораздо сложнее, чем собаку или даже кошку. Они очень чувствительны к высоким температурам. В естественной среде обитания тепловой удар для них редкость, поскольку они обладают высоким потенциалом самосохранения, прячутся в густой листве или в прохладном месте. В домашних условиях в перегреве птиц виноватым может быть только человек, который безответственно относиться к содержанию. Клетка с птицей всегда должна находиться в хорошо проветренном помещении, в тени. У пернатого постоянно должна быть прохладная чистая вода для питья. Обливать холодной водой птиц также не рекомендуется.

Первая помощь при тепловом ударе

Тепловой или солнечный удар (гипертермия) - это общий перегрев организма. Заболевание характеризуется общим расстройством нервной и сердечно-сосудистой систем, а также нарушением работы всех внутренних органов. В группе риска - беременные собаки, старые и больные питомцы, породы с приплюснутой мордочкой (мопсы, бульдоги, боксеры, персидские кошки, различные экзотические кошки), собаки и кошки с густой и длинной шерстью, щенки и северные породы (хаски и маламуты).

Если у животного появилась вялость, плохая ориентация в пространстве, отсутствует реакция на команды, затруднено перемещение глаз на движущиеся предметы, изменен цвет слизистой дёсен (бледный или наоборот - бордовый), учащено дыхание, то вполне вероятно, что оно подверглось тепловому удару. Важно вовремя диагностировать перегрев, поскольку симптомы могут соответствовать другим заболеваниям, срочно оказать неотложную помощь. Тепловой удар может прогрессировать стремительно и привести к потере сознания, коллапсу и коме. Следует знать, что жаропонижающие препараты при тепловом ударе неэффективны.

"Чтобы купировать процесс, необходимо поместить животное в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, постепенно снижать температуру, без резких скачков, протирая прохладной водой лапы, голову, подмышки и внутреннюю сторону бедер. Можно сделать холодный компресс изо льда, предварительно завернув его в тонкое полотенце или хлопковую ткань. Для поддержания водно-солевого баланса воду для питья следует слегка подсолить или использовать раствор регидрона. В крайнем случае можно сделать клизму холодной водой или ввести внутривенно физиологический (изотонический) раствор. Но, понижая температуру, не переусердствуйте, то есть не переохладите животное", - подчеркивает Ольга Косец. И добавляет: как только питомец немного пришел в себя, нужно везти его в ветклинику.