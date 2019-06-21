Карен Тер-Оганов: Невзирая на санкции Россия останется энергетической сверхдержавой

Эксперты Международного Центра исследования санкций (МЦИС), учрежденный Фондом развития современной дипломатии рассмотрели как отечественный Топливно-энергетический сектор (ТЭК) преодолел санкционный режим и насколько успешно прошло импортозамещение в этой отрасли.

По данным Росстата, более 20% ВВП России формируется за счет топливно-энергетического комплекса, составляет 50% экспорта и более 40% бюджета страны складывается от реализации топливно-энергетических ресурсов. Исходя из этих соображений санкционной политики США была попытка нанесения удара по этой отрасли российской экономики. Принятые 14 марта 2014 г. антироссийские санкции имеют интересные исторические корни в принятом еще в 1982 г. Секретного плана Р. Рейгана (директива по национальной безопасности NSDD-66), является лишение РФ возможности получения нефтегазовых доходов. ЕС поддержал инициативу Соединенных Штатов и уже 17 марта 2014 г. запретил: а) инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические секторы, а также в добычу нефти, газа и минералов; б) поставку для этих секторов оборудования; в) оказание им финансовых и страховых услуг; г) покупку более 250 наименований товаров, среди которых полезные ископаемые минералы и углеводороды. "Топливно-энергетический комплекс имеет стратегическую важность для российской экономической системы, представляя собой ведущую отрасль российской экономики и будучи важной часть российского внешнеполитического и внешнеэкономического инструментария, по которой по мнению американских стратегов необходимо ударить" - заявил член экспертного совета Международного центра исследования санкций (МЦИС) Карен Тер-Оганов.

По словам эксперта, российское правительство уделило очень серьезное внимание импортозамещению в ТЭК:

"По имеющейся информации от Министерства промышленности и торговли для обеспечения Государственной программы были разработаны 20 отраслевых планов, которые включают свыше 2 тысяч наиболее приоритетных позиций по проведению импортозамещения, а общая заявленная их стоимость достигает 2,5 трлн рублей. Финансовая помощь начала оказываться на первых этапах реализации Государственной программы, тогда Фонд развития промышленности получил свыше 800 заявок на 280 млрд рублей. Экспертным советом Фонда развития промышленности вынесено одобрение выделить займы десяти предприятиям из нескольких российских регионов на общую сумму 3 267 млн рублей с целью проведения реализации проектов, позволяющих как осуществить вытеснение иностранных аналогов с российского рынка, так и получить возможность выхода на зарубежные рынки с конкурентоспособной продукцией. С учетом таких обстоятельств, займы выделяются исключительно при условии софинансирования. А совокупный объем привлекаемых инвестиций в реальный сектор экономики на реализацию данных проектов превысит 9270 млн рублей. Из этих средств только 500 млн рублей предназначено для предприятий нефтегазовой отрасли. Другими словами, для реализации масштабных планов импортозамещения в нефтегазовой отрасли требуются и соответствующие масштабные инвестиции, и масштабные меры по экономической мотивации этого процесса"- описал подробнее Тер-Оганов.

До начала украинского кризиса крупнейшие компании российского ТЭК планировали масштабные инвестиционные программы за счет заемного финансирования. В частности, в 2018 году 19 крупнейших компаний ТЭК реализовали более 100 проектов импортозамещения. В целом благодаря реализации целенаправленной политики импортозамещения в ТЭК за период с 2014 по 2018 годы доля отечественной продукции в закупках крупнейших государственных компаний ТЭК выросла с 50 60% до 85-95%.

"До сих пор 80% закупаемого российскими нефтяниками оборудования было импортным, по отдельным категориям показатель достигал 100%. Прекращение поставок из-за рубежа ударяли по всему технологическому циклу. При переходе полностью на российскую продукцию придётся весьма дорого заплатить за развитие столь зависимой от западных поставок сферы промышленности. В первую очередь потому, что создание импортозамещающих производств является инновационным предпринимательским процессом", - отметил Карен Тер-Оганов.

Положительным эффектом даже от первоначального введения санкций и развития импортозамещения стоит считать то, что российский ТЭК стал ориентироваться не только на традиционных (Европа и страны Запада), но и на альтернативных партнеров - КНР и страны Азиатско-тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Объем поставок газа по этому газопроводу в КНР, согласно контракту, в течение первых двух лет эксплуатации составит 30 млрд кубометров, а с третьего года работы "Силы Сибири" поставки по ней увеличатся до 38 млрд кубометров. В 2017 году на КНР пришлось 19% от общего объема поставок СПГ группы "Газпром", в Китай было экспортировано 0,62 млн тонн, что в девять раз превышает объем поставок в 2016 году (0,07 млн тонн).

До украинского кризиса российская нефтегазовая промышленность находилась в глубокой зависимости от западного заемного финансирования. В 2013 г. совокупные кредиты отрасли достигли исторического максимума в 660 млрд долларов. Были также найдены альтернативные пути на азиатские финансовые рынки. Например, "Газпром" в 2015 году впервые привлек $1,5 млрд от консорциума китайских банков, а в прошлом году договорился с Bank of China о кредите на 2 млрд евро. В начале февраля этого года компания US Rusal выразила намерение разместить на Шанхайской бирже облигаций на 10 млрд юаней ($1,5 млрд).

Но даже самые отъявленные ястребы Западного мира не готовы рассматривать более сильное ослабление Москвы в энергетической сфере. Россия является крупнейшим экспортером природного газа в мире и производит в три раза больше нефти, чем Иран. Удаление РФ с рынка приведет к глобальному энергетическому кризису. "Реализовывая санкции как инструмент американской внешней политики на Западе вынуждено исходят из того, что опасность ослабления РФ на мировом энергетическом рынке чревата серьезными последствиями" - заявил Карен Тер-Оганов. И, например, доля "Газпрома" на рынке Европы в 2018 г. выросла до нового рекорда в 36%, в 2017 г. - до 34,7% с 33,1% в 2016 г. К 2030 г. доля российского природного газа в Европе вырастет до 35-38%, к 2035 г. - до 38-41%, прогнозируют аналитические агентства IHS и Wood Mackenzie, привел данные Карен Тер-Оганов. "Мы установили рекорд поставок газа в 2018 г. - более 200 млрд куб. метров. Мне кажется, что эта цифра показывает новую реальность. И я не думаю, что мы снизим эти объемы в следующие несколько лет", - привела эксперт слова гендиректора "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

Это же касается, по мнению Тер - Оганова сжиженного природного газа (СПГ) который по планам США должен был заменить российские поставки. Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн тонн, тогда как США поставили в ЕС лишь 2,7 млн тонн сжиженного газа, сообщается в докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа. Европа в будущем будет нуждаться как в поставках российского газа, так и сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США, по мнению вице-президента по стратегии американской Cheniere Energy Эндрю Уолкер. Доля российского газа вырастет с текущих 36% до 41% к 2035 г., по оценке Cheniere Energy.

Таким образом, по мнению эксперта - ситуация с импотозамещением в ТЭК свидетельствует не только об успехе политики российского правительства во главе с президентом Владимиром Путиным в отрасли, но и показывает, что несмотря на санкции Россия сохранила статус энергетической сверхдержавы. Тут уместен пример Ирана - который вопреки очень сильному давлению и санкциям Запада все равно удерживает статус страны-экспортера нефти в мире (вторым в ОПЕК), а также остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Поставленная президентом перед правительством по импортозамещению топливно-энергетического комплекса выполнено успешно. "В условиях искусственных ограничений последних лет российский ТЭК сумел ответить на стоящие перед ним вызовы. По итогам прошлого года Россия вновь подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка. Мы заняли первое место по объему добычи нефти, второе - по добыче газа", - высказался Владимир Путин.

Но к сожалению в настоящее время на Западе еще не до конца понимают бессмысленность и контр-продуктивность санкций. Но уже 20 июня ЕС объявил о продлении санкций на год. "Мы видим "европейский парадокс в действии" - страна, представляющая стратегическую важность для объединенной Европы ею самой же и отталкивается" - заключил Карен Тер-Оганов.

Справочно

Международный центр исследования санкций (МЦИС) был учрежден Фондом развития современной дипломатии. Миссия Центра - помогать государствам и бизнесу подсчитать убытки, понесенные из-за экономических санкций, и возместить через международные арбитражные суды причиненный ущерб. Соответствующие соглашения о начале работы международного экспертного Центра в мае 2019 года подписали заинтересованные эксперты, политики, юристы, бизнесмены и общественные деятели России, Австрии и Германии. На очереди подписание аналогичных соглашений с ведущими экспертами США, Франции, Италии, Польши, Швейцарии, Черногории, Сербии и др.