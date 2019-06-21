Косачев назвал международным скандалом ситуацию в Грузии

Крайне неприглядная история произошла в Грузии с российским депутатом Сергеем Гавриловым. Неприглядная не для России, как это пытаются представить в Тбилиси и попытаются представить в столицах других стран, курирующих Грузию. Неприглядная для самой Грузии.

Общеизвестно, что, возглавив международную организацию, любой политик или чиновник перестает представлять в этом качестве свою страну. Гутерреш не является португальцем в позиции генсека ООН, Ягланд - не норвежец в позиции генсека Совета Европы, честь и хвала им и им подобным. Кстати, и грузин Джиджи Церетели, возглавляющий сейчас ПА ОБСЕ, тут же лишился бы этого поста, возьмись он действовать в интересах своей страны, а не всей Ассамблеи и всех ее 57 национальных парламентов.

Так же и мой коллега Сергей Гаврилов. В его весьма ответственной и почетной должности председателя Международной Ассамблеи православия он россиянин не более чем на одну двадцать пятую часть (по количеству членов организации). И именно в таком качестве он приехал вчера в Тбилиси. Представлять Ассамблею. Что и сделал безупречно (нигде нет ни намека на то, что он пытался выступать от имени своей страны, и это в данном случае совершенное правильно).

У грузинских властей было только два варианта действий. Первый - заблаговременно вопреки всем нормам и правилам отказать Гаврилову во въезде со ссылкой на то, что он россиянин, а у Грузии с Россией нет дипотношений. Но это международный скандал, поскольку это явное невыполнение Грузией своих обязательств перед международным сообществом. И второй - согласившись с его приездом, сделать все для обеспечения нормальной работы МАП и ее Председателя на грузинской земле. Точка. Третьей альтернативы не существует.

Вчера власти Грузии дрогнули и пошли третьим путем, на который их вытолкнула радикальная оппозиция. Гаврилов не был защищен властями страны-организатора сессии МАП, сессия не состоялась.

Это провал властей Грузии. Понятно, что фигура Гаврилова была использована оппозицией для атаки на власть, Россия здесь только удобный повод. Понятно, что оппозиции хочется с Россией воевать, а не находить общий язык, как это пытаются делать нынешние власти, несмотря на отсутствие дипотношений.

Понятно, что любой исход противостояния будет внутригрузинским. Но только один исход - в пользу подтверждения приверженности Грузии международному праву и своим обязательствам - будет спасением международного лица Грузии.

Которую мы в России продолжаем любить, несмотря на все выходки радикалов образца 2008 и 2019 года.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.