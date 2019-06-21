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21.06.2019 17:51
Рубрика: Общество

Космическую обсерваторию "Спектр-РГ" запустят не ранее 12 июля

Текст: Наталия Ячменникова

Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" перенесен на стартовое окно, которое начинается 12 июля. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
С Байконура стартовала ракета "Протон-М" со спутником связи

"Было принято решение осуществить запуск космического аппарата в предусмотренное документацией второе плановое окно, которое начинается 12 июля", - цитирует Хайлова ТАСС.

Как утверждают специалисты, перенос никак не повлияет на решение научных задач проекта. Сегодня днем с Байконура должна была стартовать ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и новой уникальной космической обсерваторией. Однако при подготовке ракеты было выявлено замечание. Как говорили чуть раньше специалисты, если проблему, какой бы некритичной она не была, не устранят оперативно, то ракету-носитель "Протон-М" снимут со стартового комплекса космодрома Байконур. В этом случае запуск будет перенесен на 12 июля.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
С Байконура стартовала ракета "Протон-М" со спутником связи

"Наша ракетная техника предусматривает штатные процедуры как по установке и запуску ракет космического назначения, так и процедуры снятия ракеты, возвращения, проведения необходимых работ и возвращения на стартовый стол. Это штатные процедуры", - сказал Михаил Хайлов.

"Спектр-РГ" - это совместный российско-германский проект, главной задачей которого станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне, с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Как говорят ученые, "Спектр-РГ" попытается ответить на вопрос, как проходила эволюция галактик, как они рождались: будут изучены все этапы их развития. Космический аппарат будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года - в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года - в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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