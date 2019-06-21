Лукашенко ожидает Путина на закрытии II Европейских игр

Президент России Владимир Путин планирует приехать на закрытие II Европейских игр в белорусскую столицу Минск 30 июня. Об этом сообщил 21 июня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем главы правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Президент РБ приветствовал главу российского правительства и выразил благодарность за его участие в церемонии открытия II Европейских игр. И не только. "Как и договаривались мы с президентом России, вы посмотрите на результаты нашей совместной группы, которая работает над проблемными вопросами взаимоотношений, и дадите свое резюме перед тем, как мы встретимся с Владимиром Владимировичем", - сказал глава государства, слова которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что приезд Дмитрия Медведева очень важен в первую очередь с точки зрения обсуждения вопросов белорусско-российских отношений. "Я с удовольствием готов обсудить с вами некоторые вопросы, которые вы сочтете нужными, - сказал президент. - Вы наш гость, близкий, родной гость. Как Путин говорит, мы - один народ. Поэтому мы рады вас видеть здесь".

Лукашенко познакомил российского премьера и с предстоящим графиком контактов с Владимиром Путиным для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Напомнив о планах российского лидера приехать на закрытие II Европейских игр, белорусский руководитель сообщил, что когда будет проходить Форум регионов Союзного государства в середине июля в Санкт-Петербурге, "мы поедем с Владимиром Путиным на Валаам молиться. И там дополнительно обсудим" перспективы СГ. Все будет зависеть, пояснил Лукашенко, от того, как будут складываться "графики президентов, прежде всего, президента России".